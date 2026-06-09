Футболист сборной Украины Александр Зинченко вспомнил, как застал грабителей в собственном доме.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Зинченко рассказал об ограблении дома

По словам Зинченко, после матча сборной Украины против Албании (2:1) он вернулся домой. В то время его семья находилась в Украине. Футболист взял машину у друга после прилета в аэропорт и около шести вечера приехал домой.

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Зинченко рассказал, что распаковывал вещи на нижнем этаже, а в доме почти не горел свет.

– Вдруг услышал какие-то шорохи. Подумал, что кто-то заходит в дом. Даже предположил, что это няня, хотя она должна была приехать значительно позже. Я позвал: Это вы?. Но никто не ответил. Было какое-то внутреннее ощущение, что что-то не так, хотя я до конца не понимал, что происходит.

Поднялся на этаж выше, где выход во двор. Там большие стеклянные двери были закрыты шторами. Я начал подходить к ним и едва коснулся шторы – стекло уже было у меня под ногами, – рассказал футболист.

По словам Зинченко, злоумышленники ломом разбили заднюю дверь дома. Футболист признался, что испугался, и поэтому, действуя в целях самозащиты, сразу схватил два ножа.

– Подбежал к шторам и начал кричать по-английски: Идите сюда. Адреналин тогда просто зашкаливал. Осень, холодно, сильный ветер. Я не видел, сколько людей было на улице, а они не видели, сколько людей внутри дома. Позже на камерах я увидел, что они просто испугались моего крика и убежали, – добавил он.

Футболист рассказал, что ограбление спланировали пять человек.

По словам Зинченко, он босиком выбежал на улицу с ножом и увидел, как пятеро мужчин в балаклавах садятся в автомобиль. Футболист начал кричать им вслед, после чего на улицу выбежали соседи, и на этом инцидент закончился.

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