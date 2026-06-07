Товариський матч Данія – Україна не дограли, після того як у другому таймі стало зле футболісту данської збірної Крістіану Еріксену.

Матч Данія – Україна відбувся у місті Оденсе на місцевому стадіоні та завершився з рахунку 2:1 на користь данської команди.

Данія – Україна: що сталося з Еріксеном

Товариський матч між Україною та Данією перервали на 65-й хвилині зустрічі через проблеми зі здоров’ям Крістіана Еріксена.

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Півзахисник схопився за груди, після чого впав на газон. В цей момент до нього підбігли медики, а гравці обох команд стали в коло, закривши Еріксена від глядачів.

Невдовзі гравця забрала швидка, проте місцеві ЗМІ повідомляли, що Еріксен зумів сам піднятися на ноги. Трибуни також скандували його ім’я.

Eriksen walked onto the ambulance He’s conscious and that’s all that matters Wishing him a speedy recovery Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans Game interrupted by referee now Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

Після того, як лідера данської збірної супроводили до швидкої, арбітр матчу Сігурд Крінгстад повідомив, що гру поновлено не буде.

Данія — Україна 2:1

Голи: Доргу, 13, Меле, 35 — Циганков, 44

Нагадаємо, під час Євро-2020 між Фінляндією та Данією Крістіан Еріксен також знепритомнів, впавши на газон. У футболіста тоді зупинилося серце, але медики вчасно провели реанімаційні заходи.

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