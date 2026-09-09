Журнал France Football оголосив номінантів на Золотий м’яч за підсумками сезону-2025/26.

Церемонія вручення нагороди відбудеться цьогоріч не в Парижі, а в Лондоні.

До списку номінантів потрапили три володарі трофея – форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанець Родрі та аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду вісім разів.

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Список номінантів на Золотий м’яч 2026

Захисники: Габріел (Бразилія, Арсенал), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Вільям Саліба (Франція, Арсенал), Маркіньйос (Бразилія, ПСЖ), Вільян Пачо (Еквадор, ПСЖ), Пау Кубарсі (Іспанія, Барселона), Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ), Дайо Упамекано (Франція, Баварія), Марк Кукурелья (Іспанія, Реал).

Габріел (Бразилія, Арсенал), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Вільям Саліба (Франція, Арсенал), Маркіньйос (Бразилія, ПСЖ), Вільян Пачо (Еквадор, ПСЖ), Пау Кубарсі (Іспанія, Барселона), Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ), Дайо Упамекано (Франція, Баварія), Марк Кукурелья (Іспанія, Реал). Півзахисники: Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ), Джуд Беллінгем (Англія, Реал), Бруну Фернандеш (Португалія, Манчестер Юнайтед), Луїс Діас (Колумбія, Баварія), Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ), Ферран Торрес (Іспанія, ПСЖ), Деклан Райс (Англія, Арсенал), Майкл Олісе (Франція, Баварія), Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал), Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона), Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ), Вітінья (Португалія, ПСЖ), Родрі (Іспанія, Барселона).

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ), Джуд Беллінгем (Англія, Реал), Бруну Фернандеш (Португалія, Манчестер Юнайтед), Луїс Діас (Колумбія, Баварія), Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ), Ферран Торрес (Іспанія, ПСЖ), Деклан Райс (Англія, Арсенал), Майкл Олісе (Франція, Баварія), Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал), Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона), Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ), Вітінья (Португалія, ПСЖ), Родрі (Іспанія, Барселона). Форварди: Усман Дембеле (Франція, ПСЖ), Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Аргентина, Інтер), Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі), Садіо Мане (Сенегал, Аль-Наср), Хуліан Кіньйонес (Мексика, Аль-Кадісія), Гаррі Кейн (Англія, Баварія), Кіліан Мбаппе (Франція, Реал).

Цьогорічний список головних претендентів без воротарських позицій.

Одним із головних претендентів називаються Гаррі Кейна, який провів результативний сезон у складі Баварії. На його рахунку 61 гол у 51 матчі.

Серед фаворитів вважається також Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром ЧС-2026, а також капітан збірної Іспанії – Родрі. Серед головних претендентів також Хвіча Кварацхелія, який виграв з ПСЖ Лігу чемпіонів сезону-2025/26.

Церемонія вручення ювілейного 70го Золотого м’яча запланована на 26 жовтня, у Лондоні. Вибір британської столиці для місця проведення церемонії пов’язаний із вшануванням пам’яті легендарного англійського футболіста Стена Метьюза, який у 1956 році став першим володарем Золотого м’яча.

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