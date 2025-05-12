Весняні концерти, стендап і вистави: куди піти в Києві у травні 2025 року

У Києві на травень 2025 року заплановано низку подій, які зарядять енергією, підтримають українських захисників і подарують незабутні емоції.

На киян та гостей столиці чекають концерти, стендапи, вистави і масштабне шоу електронної музики. Куди варто піти у Києві у другій половині травня 2025 року – афішу подій дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Джамала представить альбом Qirim

Джамала виступить з альбомом Qirim – шедевром кримськотатарської культури, що підкорив серця слухачів у всьому світі.

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Qirim – це музичний маніфест кримськотатарської культури, створений на основі 14 старовинних пісень. Альбом отримав визнання в Україні та за кордоном, а також був відзначений численними нагородами, зокрема Альбом року за версіями Yuna, Muzvar, Beehype, Megogo Music Awards, Slukh.

На гостей чекає живе виконання Qirim у супроводі оркестру, магія голосу Джамали та глибока подорож у музичну спадщину Криму. Це концерт, який вже увійшов в історію – і як культурна подія, і як символ незламної пам’яті.

Коли: 14 травня, 19:00

Де: Жовтневий палац

Вхід: 590 – 3 490 грн

Благодійний стендап Удачники в Сaribbean Club

Вечір гумору – на підтримку тих, хто працює для нашої безпеки. У Caribbean Club відбудеться благодійний стендап Удачники – 100% з квитків передають на аеророзвідку Української добровольчої армії.

На сцені виступлять Василь Байдак, Женя Коротков, Олександр Качура та Юра Коломієць. Кожен квиток в повному обсязі – це 100% донат на аеророзвідку.

Коли: 15 травня, 19:00

Де: Caribbean Club

Вхід: 290 – 790 грн

Phil it на Origin Stage

Phil it – творча спілка незалежних українських митців, що об’єднує музику, перформанс, танець і глибокі сенси, народжені у час війни. Їхня мета – торкнутися душі глядача через мистецтво, що говорить про спільний досвід, емоції й пошук відповідей.

16 травня колектив виступить у повному складі разом із танцівниками-перформерами. Гостей очікує відверта розмова мовою мистецтва, відчуття свободи й занурення у глибини особистого й колективного досвіду.

Коли: 16 травня, 19:00

Де: Origin Stage

Вхід: 590 – 1 990 грн

Ірин Гатун — вистава Ірина — про себе… про вас… і про час!

Сольна вистава Ірини Гатун – сповідь у форматі стендап-монологу про життя, кохання, зраду та сенси.

Це особиста розповідь, у якій глядач упізнає себе. Гатун поєднує інтелігентний гумор, музику й поезію, створюючи емоційно насичений вечір. Вистава не схожа на класичний театр — це щира, жива бесіда з залом.

Коли: 17 травня

Де: Caribbean Club

Вхід: 420 – 850 грн

Друга Ріка з концертом Рекорди. 20 років

Унікальний виступ гурту Друга Ріка, присвячений 20-річчю легендарного альбому Рекорди.

Гостей очікує вечір на схилах Дніпра з улюбленими хітами. На концерті прозвучать улюблені пісні, серед яких Так мало тут тебе, Відчиняй, Три хвилини, – треки, що стали частиною історії української музики.

Подія матиме благодійний характер: частину виручених коштів передадуть на підтримку Збройних сил України. Медіапартнери події – радіо Хіт FM та телеканал М1.

Коли: 24 травня

Де: Kureni

Вхід: 950 – 3 500 грн

Масштабне відкриття літнього сезону SVET

У Києві в Osocor Residence виступлять світові зірки електронної музики. Серед них – BOg, артист лейблу Aftelife з виступом Cercle, засновник лейблу Atlant та видатний диджей румунського походження, який мешкає в Парижі.

Також на гостей чекає виступ Human Rias – диджея і продюсера з Мюнхена, який відомий своїм унікальним поєднанням хаусу й техно.

Kos.Beat Inside, Cherry та R.A.N об’єднаються у потужному B3B-сеті з прем’єрою ексклюзивного матеріалу, створеного в повній синхронізації зі світлом та візуалом — у стилі Time Code. Відкриють подію захопливі сети резидентів TheHow та Desire.

Коли: 24 травня, 15:00

Де: Osocor Residence

Вхід: 1 000 – 5 500 грн

Театр тіней Teulis

Унікальне театральне дійство, де актори створюють ілюзії за допомогою тіней, пластики та світла. Вистава, яка зачаровує з перших хвилин. За останні роки Teulis підкорив сцени багатьох країн світу, відзначився в Італії, Туреччини, Чехії, Фінляндії, Швеції, Польщі та навіть Японії, де 35 тисяч глядачів проводжали артистів стоячи.

Коли: 14 травня, 19:30 – відкриття дверей, 20:30 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 350 – 500 грн

Концерт Volkanov

Молодий український поп-артист, що поєднує ліричність із шансонною експресією. У програмі – хіти Намалюю, Тебе знайшов, Я на жигулі, Тюльпани, Я не буду пити.

Коли: 16 травня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 650 – 1 000 грн

Концерт Samchuk

Артист нового покоління у жанрі поп-реп. Його пісні Мадам, Вона, Про осінь (у дуеті з Domiy), Сумна романтика (у дуеті з Averin) та Яка шикарна леді зібрали мільйони прослуховувань, підкорили чарти стрімінгових платформ і радіостанцій. На концерті у В’ява Samchuk представить нову програму.

Коли: 17 травня, 17:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 550 – 1 500 грн

Концерт Tvorchi

Трендсеттери електронної музики, які перетворили свою творчість на артхаусний поп із високим продакшеном – Tvorchi – виступлять на сцені В’ява із першим за тривалий час великим сольником. У програмі – улюблені хіти Bonfire, Believe, Heart of Steel, Мова тіла, Віч-на-віч, Мила моя та нові треки.

Коли: 18 травня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 750 – 2 000 грн

Концерт Ziferblat

Перший виступ у Києві після Євробачення-2025. Ziferblat повертаються у В’ява з піснею Bird of Pray, яка представляла Україну в Швейцарії, і найгучнішими треками з дебютного альбому Перетворення. Буде й хіт із Tember Blanche – Дотепер і назавжди, і сюрпризи для меломанів.

Коли: 23 травня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 750 – 2500 грн

Вечірка Так а шо ти?

Наймасштабніша за три роки open-air вечірка серії Так а шо ти?, що невпинно об’єднує шанувальників української та закордонної музики. XXV кадр, NOVIK і olvipmiss міксуватимуть золоті треки 80-х, 90-х і 2000-х – від караоке-бенгерів до танцювальної класики. Безтурботність та ностальгія за золотими часами дитинства гарантовані.

Коли: 24 травня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 350 – 1 100 грн

Концерт Тіни Кароль

Співачка, чий голос ні з ким не сплутаєш. Інтригуюча та харизматична. Її ім’я асоціюється з талантом, жіночністю та силою, а виступи – завжди вражаюча подія. Одна з головних поп-зірок країни Тіна Кароль дасть ексклюзивний концерт. Програма, яку почує лише В’ява. Це шоу не повториться двічі.

Коли: 25 травня, 17:00 – відкриття дверей, 19:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 950 – 5 000 грн

Театральна вистава Егоїстки

Костюмована комедія-детектив з інтригою, музичними інтерлюдіями та великою кількістю таємниць. Егоїстки – вистава за мотивами п’єси Робера Тома 8 жінок, що з успіхом йде на сценах по всьому світу вже понад 50 років. Уявіть: аристократична садиба, таємниче вбивство, cім жінок — усі з мотивами, усі під підозрою, і всі — егоїстки.

Коли: 27 травня, 19:00 – відкриття дверей, 20:30 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 350 – 750 грн

Концерт Green Grey

Культовий український електро-рок-гурт із 90-х, який і досі звучить зухвало, експериментально і сучасно. Альтернативний рок, електроніка, хіп-хоп – усе в одному живому вибуховому лайві від Green Grey – разом з відомими піснями Під дощем, Маза фака, Егоіст, Таксі.

Коли: 30 травня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 400 – 1 000 грн

Концерт Nazva

Авангардна етно-арт формація, яка міксує електроніку, поезію, класику й ритми різних народі світу. Свій стиль вони називають “етно-арт хаосом”. Виступ у В’явав стане першим сольником Nazva у Києві в 2025-му році. Танці, співи, сенси. Сіґеле та Міґеле.

Коли: 31 травня, 17:00 – відкриття дверей, 19:00 – початок

Де: простір В’ява

Вхід: 450 – 1 500 грн

Фото: Tvorсhi, Тіна Кароль, Валерій Харчишин

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