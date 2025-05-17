Квитки на Євробачення 2025: скільки коштували місця на півфінали та фінал

У швейцарському Базелі триває фінал Євробачення 2025. Основні партії квитків на шоу були розкуплені ще під час перших хвиль продажу. Ті, хто не встиг, могли зробити це пізніше через офіційну платформу перепродажу.

Розповідаємо, скільки коштували квитки залежно від концертного дня та місця.

Скільки коштували квитки на Євробачення 2025

Ціна залежала від типу шоу та обраного місця у залі.

Зараз дивляться

Найдешевші квитки на репетиційні шоу стартували від 10 швейцарських франків (460 грн).

Квитки на півфінали 13 і 15 травня – до 270 франків (12,3 тис. грн) за місце у фан-зоні.

Найдорожчі – на фінал 17 травня: фан-зона – 350 франків (16 тис. грн), сидячі місця 1-ї категорії – 330 франків (15 тис. грн).

Основні категорії квитків:

фан-зона –стоячі місця біля сцени;

сидячі місця (3 цінові категорії);

місця з обмеженим оглядом;

місця для людей з інвалідністю.

Як купували квитки на Євробачення 2025

Офіційним продавцем була швейцарська платформа Ticketcorner. Основні хвилі продажу відбулися 29 січня та 27 березня, і квитки були розкуплені за лічені хвилини. Купівля була доступна лише після попередньої реєстрації.

Потім єдиним способом купити квитки була офіційна платформа перепродажу Ticketcorner fanSALE. Тут можна було придбати квитки за номінальною вартістю від тих, хто не зміг бути присутнім на шоу.

На одне замовлення можна було купити до чотирьох квитків.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2025 у Базелі представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що після виступу у фіналі вигукнув зі сцени “Слава Україні!”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.