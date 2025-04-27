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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Велика кількість бананів і броколі ефективно знижує тиск ‒ дослідження

два продукти для зниження тиску
Фото: Pixabay

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Команда вчених з Університету Ватерлоо в Канаді під час дослідження показала, що вживання більшої кількості бананів і броколі може бути ключем до зниження артеріального тиску. Це може бути навіть ефективніше, аніж просте скорочення споживання солі.

– Ці продукти багаті на калій – мінерал, який давно відомий тим, що допомагає боротися з гіпертонією, – йдеться в повідомленні.

Ефект калію

І калій, і натрій є електролітами – речовинами, які допомагають організму надсилати електричні сигнали для скорочення м’язів, впливають на кількість води в організмі та виконують інші важливі функції.

Зокрема калій допомагає організму виводити більше натрію через сечу, що може допомогти знизити артеріальний тиск.

Зараз дивляться

Крім того, калій може розслабляти стінки кровоносних судин, що ще більше сприяє зниженню артеріального тиску.

Як пояснила докторантка кафедри прикладної математики Мелісса Штадт, перші люди їли багато фруктів і овочів, і в результаті регуляторні системи нашого організму могли еволюціонувати, щоб краще функціонувати за дієти з високим вмістом калію і низьким вмістом натрію.

Стать має значення

Тоді як попередні дослідження показали, що збільшення споживання калію може допомогти контролювати артеріальний тиск, канадські науковці розробили математичну модель, яка успішно визначає, як співвідношення калію і натрію впливає на організм.

Модель також визначає, як стать може впливати на зв’язок між калієм і артеріальним тиском. Дослідження показало, що у чоловіків гіпертонія розвивається легше, ніж у жінок у пременопаузі, але вони також з більшою ймовірністю позитивно реагують на вище співвідношення калію і натрію.

Інші продукти, багаті на калій, це курага, листова зелень, картопля, авокадо, апельсини та дині.

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Джерело: Express

Наукові дослідження, Овочі, хвороби
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