Через глобальне потепління Європі загрожує смертоносний грибок — дослідження
Команда британських учених із Манчестерського університету під час дослідження з’ясувала, що через кліматичні зміни та підвищення температури повітря Європою може поширитися смертоносний грибок.
Переломний момент
Йдеться про грибок Аспергіллус (Aspergillus) – це тип плісняви, який у людей може спричинити проблеми з легенями і диханням.
Науковий співробітник Манчестерського університету Норман ван Рейн, який є співавтором вищезгаданого дослідження, каже, що через зростання кількості грибкових патогенів світ наближається до переломного моменту.
За його словами, грибкові інфекції щороку ставатимуть причиною мільйонів смертей.
Загроза аспергільозу
Однією з таких загроз є аспергільоз – захворювання легень, спричинене спорами аспергільлуса. Воно може поширюватися й на інші органи людини.
– Ми говоримо про сотні тисяч життів і континентальні зміни в розподілі видів. Через 50 років те, де щось росте і чим ви заражаєтеся, буде зовсім іншим, – пояснив ван Рейн.
За словами експертів, вдихання спор цього грибка не всіх робить хворими, але вони можуть бути особливо небезпечними для людей з такими захворюваннями, як астма, муковісцидоз, або ослабленою імунною системою.
Розробка ліків
Дослідження грибків показують, що Aspergillus fumigatus може поширитися ще на 77% території до 2100 року, як результат інтенсивного використання викопного палива у світі. Це створює потенційну загрозу для 9 мільйонів людей у Європі.
Незважаючи на небезпеку, що зростає, розробка протигрибкових препаратів гальмується фінансовою непривабливістю інвестування в них. Усе через високу вартість і сумніви в прибутковості таких ліків.