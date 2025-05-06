Из-за глобального потепления Европе угрожает смертоносный грибок — исследование

Команда британских ученых из Манчестерского университета в ходе исследования выяснила, что из-за климатических изменений и повышения температуры воздуха по Европе может распространиться смертоносный грибок.

Переломный момент

Речь идет о грибке Аспергиллус (Aspergillus) – это тип плесени, который у людей может вызвать проблемы с легкими и дыханием.

Научный сотрудник Манчестерского университета Норман ван Рейн, который является соавтором вышеупомянутого исследования, говорит, что из-за роста количества грибковых патогенов мир приближается к переломному моменту.

Сейчас смотрят

По его словам, грибковые инфекции ежегодно будут становиться причиной миллионов смертей.

Угроза аспергиллеза

Одной из таких угроз является аспергиллез – заболевание легких, вызванное спорами аспергиллуса. Оно может распространяться и на другие органы человека.

— Мы говорим о сотнях тысяч жизней и континентальных изменениях в распределении видов. Через 50 лет то, где что-то растет и чем вы заражаетесь, будет совсем другим, – пояснил ван Рейн.

По словам экспертов, вдыхание спор этого грибка не всех делает больными, но они могут быть особенно опасными для людей с такими заболеваниями, как астма, муковисцидоз или ослабленной иммунной системой.

Разработка лекарства

Исследования грибков показывают, что Aspergillus fumigatus может распространиться еще на 77% территории к 2100 году, как результат интенсивного использования ископаемого топлива в мире. Это создает потенциальную угрозу для девяти миллионов человек в Европе.

Несмотря на растущую опасность, разработка противогрибковых препаратов тормозится финансовой непривлекательностью инвестирования в них. Все из-за высокой стоимости и сомнений в прибыльности таких лекарств.

Источник : Financial Times

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.