Електрична стимуляція допомагає в лікуванні тривалого ПТСР — дослідження

Команда американських учених із Дослідницького інституту Бейлора Скотта і Вайта в Техасі під час наукового експерименту з’ясувала, що використання імплантованого в шию пристрою для електричної стимуляції блукаючого нерва допомагає позбутися посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у пацієнтів, для яких традиційні методи терапії виявилися неефективними.

Повідомляється, що цей метод поєднували з тривалою терапією, яка полягає в безпечній конфронтації з травмуючими спогадами.

– Оскільки така терапія часто не дає повного одужання, а медикаментозне лікування рідко приносить суттєве полегшення, електрична стимуляція може стати цінним доповненням до наявних підходів, – ідеться в повідомленні.

Як це працює

Вчені виходили з того, що стимуляція блукаючого нерва активізує нейропластичність – здатність мозку формувати нові нейронні зв’язки, що сприяє подоланню страху, пов’язаного з травматичними подіями.

Зараз дивляться

Такий механізм також спостерігається під час стандартної терапії тривалого впливу, але зазвичай не настільки виражений: пацієнти лише частково позбавляються симптомів.

З цієї причини дослідники ініціювали перший етап випробування електростимуляції, щоб з’ясувати, чи зможе вона призвести до повного зникнення симптомів ПТСР.

Дослідження

В експерименті взяли участь дев’ять добровольців з діагнозом ПТСР, яким під час сеансів терапії імплантували пристрій безпечної електростимуляції блукаючого нерва.

Після 12 процедур усі учасники, які раніше не відчували значного поліпшення від інших видів лікування, більше не відповідали критеріям діагнозу ПТСР.

Поліпшення зберігалося щонайменше півроку після завершення терапії, протягом якого пацієнти проходили регулярні обстеження з приводу залишкових проявів розладу.

Що таке ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) належить до тривожних розладів, що виникають внаслідок пережитої травмувальної події. Люди, які зіткнулися з ПТСР, продовжують відчувати сильну тривогу й емоційні переживання, пов’язані з минулою травмою, навіть через тривалий час після події.

Вони можуть неодноразово повертатися до цих спогадів у вигляді нав’язливих думок або нічних кошмарів. Часто люди з ПТСР уникають місць, людей або обставин, які нагадують їм про травму, і можуть реагувати різко і негативно на несподівані подразники, такі як гучні звуки або раптові дотики.

Посттравматичний стресовий розлад може виникнути в будь-кого, хто став свідком або учасником події, що становить загрозу для життя, важкої фізичної травми або зазнав сексуального насильства.

Джерело: Brain Stimulation

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