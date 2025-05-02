Справжній вік серця оцінює МРТ: вчені розробили новий спосіб діагностики

Міжнародна група дослідників розробила інноваційний метод, який дозволяє оцінити біологічний вік серця за допомогою МРТ.

Це дає змогу кардіологам виявляти у пацієнтів проблеми ще до появи перших симптомів.

Серце говорить більше за паспорт

Дослідження, у якому взяли участь медики Великої Британії, Іспанії, Сінгапуру та Нідерландів, демонструє, що у людей з такими захворюваннями, як високий кров’яний тиск, діабет або ожиріння, серце може працювати набагато інтенсивніше, ніж в інших.

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Наприклад, серце 50-річної людини з гіпертонією функціонує, як у 55 років.

Серцевий цикл і формула оцінки

Зібравши та проаналізувавши понад пів тисячі МРТ-знімків здорових людей і пацієнтів із хронічними захворюваннями, дослідники створили формулу для оцінки віку працездатності.

— Вона показує не лише, у якому режимі працює орган, а й ще як добре він переносить навантаження. Ця інформація може запобігти серцевим нападам, інсультам та інших ускладненням, — пояснює Панкадж Гарг, провідний автор дослідження.

Науковці сподіваються, що їхній метод стане стандартною частиною обстеження пацієнтів та мотивуватиме людей якомога раніше змінювати спосіб життя — більше рухатись, харчуватись здоровою їжею та контролювати стан здоров’я.

Джерело: MedicalXpress

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