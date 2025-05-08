Электрическая стимуляция помогает в лечении длительного ПТСР — исследование

Команда американских ученых из Исследовательского института Бэйлора Скотта и Уайта в Техасе в ходе научного эксперимента выяснила, что использование имплантированного в шею устройства для электрической стимуляции блуждающего нерва помогает избавиться от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у пациентов, для которых традиционные методы терапии оказались неэффективными.

Сообщается, что этот метод сочетали с длительной терапией, которая заключается в безопасной конфронтации с травмирующими воспоминаниями.

— Поскольку такая терапия часто не дает полного выздоровления, а медикаментозное лечение редко приносит существенное облегчение, электрическая стимуляция может стать ценным дополнением к имеющимся подходам, — говорится в сообщении.

Как это работает

Ученые исходили из того, что стимуляция блуждающего нерва активизирует нейропластичность – способность мозга формировать новые нейронные связи, что способствует преодолению страха, связанного с травматическими событиями.

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Такой механизм также наблюдается при стандартной терапии длительного воздействия, но обычно не столь выражено: пациенты лишь частично избавляются от симптомов.

По этой причине исследователи инициировали первый этап испытания электростимуляции, чтобы выяснить, сможет ли оно привести к полному исчезновению симптомов ПТСР.

Исследование

В эксперименте приняли участие девять добровольцев с диагнозом ПТСР, которым во время сеансов терапии имплантировали устройство безопасной электростимуляции блуждающего нерва.

После 12 процедур все участники, ранее не испытывавшие значительного улучшения от других видов лечения, больше не отвечали критериям диагноза ПТСР.

Улучшение сохранялось не менее полугода после завершения терапии, в течение которого пациенты проходили регулярные обследования по поводу остаточных проявлений расстройства.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) относится к тревожным расстройствам, возникающим вследствие переживаемого травмирующего события. Люди, столкнувшиеся с ПТСР, продолжают испытывать сильную тревогу и эмоциональные переживания, связанные с прошлой травмой, даже спустя длительное время после происшествия.

Они могут неоднократно возвращаться к этим воспоминаниям в виде навязчивых мыслей или ночных кошмаров. Часто люди из ПТСР избегают мест, людей или обстоятельств, которые напоминают им о травме, и могут реагировать резко и негативно на неожиданные раздражители, такие как громкие звуки или внезапные прикосновения.

Посттравматическое стрессовое расстройство может возникнуть у любого, кто стал свидетелем или участником события, представляющего угрозу для жизни, тяжелой физической травмы или испытавшего сексуальное насилие.

Источник: Brain Stimulation

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