У США чекають на народження дитини від матері, яка померла три місяці тому: як це можливо

У США вагітну жінку, яка померла три місяці тому, продовжують тримати на штучному життєзабезпеченні. Відключити систему не дає змоги закон, що забороняє аборти в штаті Джорджія.

Смерть мозку

Як пише видання, у 30-річної Адріани Сміт ще в лютому медики констатували смерть мозку. Тоді вона перебувала на 21-му тижні вагітності. Через закон, що забороняє аборти після появи серцебиття у плода, медики не мали права відключити апарати життєзабезпечення.

Сім’я повідомляє, що здоров’я плода під питанням, можливі важкі ускладнення. Медики ж не розкривають, яких заходів вживають для того, щоб плід був здоровий. Закон, через який сталася ця ситуація, набув чинності 2022 року і фактично позбавляє сім’ю права ухвалювати рішення.

Зараз дивляться

Народит и ся від померлої матері

Як повідомляється, у штаті Флорида у медиків уже був схожий випадок, коли дитина народилася від фактично померлої матері.

У статті, опублікованій 2023 року, лікарі розповіли про те, як народилася дитина 31-річної жінки, визнаної мертвою на 22 тижні. Медики вели постійне спостереження за пацієнткою. Сім’я померлої хотіла зберегти плід.

Як стало відомо, у перший же день після надходження в лікарню лікарі ввели жінці гормони, щоб підвищити кров’яний тиск, і встановили трубку для годування.

Після того як її перевели у відділення інтенсивної терапії, акушерська медсестра постійно перебувала біля її ліжка, щоб стежити за серцебиттям і рухами плода.

– Пацієнтка перебувала на апараті штучної вентиляції легенів, регулярно отримувала стероїди і гормони і потребувала численних антибіотиків для лікування пневмонії, – йдеться в матеріалі.

На 33-му тижні, коли серцебиття плода почало сповільнюватися, лікарі провели операцію з його вилучення. Дитина народилася здоровою.

Джерело : AP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.