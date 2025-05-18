В США ждут рождения ребенка от умершей три месяца назад матери: как это возможно

В США умершую три месяца назад беременную женщину продолжают держать на искусственном жизнеобеспечении. Отключить систему не позволяет закон, запрещающий аборты в штате Джорджия.

Смерть мозга

Как пишет издание, у 30-летней Адрианы Смит еще в феврале медики констатировали смерть мозга. Тогда она находилась на 21-й неделе беременности. Из-за закона, запрещающего аборты после появления сердцебиения у плода, медики не имели права отключить аппараты жизнеобеспечения.

Семья сообщает, что здоровье плода под вопросом, возможны тяжелые осложнения. Медики же не раскрывают, какие меры принимаются для того, чтобы плод был здоров. Закон, из-за которого произошла эта ситуация, вступил в силу в 2022 году и фактически лишает семью права принимать решение.

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Родится от умершей матери

Как сообщается, в штате Флорида у медиков уже был похожий случай, когда ребенок родился от фактически умершей матери.

В статье, опубликованной в 2023 году, врачи рассказали о том, как был рожден ребенок 31-летней женщины, признанной мертвой на 22 неделе. Медики вели постоянное наблюдение за пациенткой. Семья умершей хотела сохранить плод.

Как стало известно, в первый же день после поступления в больницу врачи ввели женщине гормоны, чтобы повысить кровяное давление, и установили трубку для кормления.

После того как ее перевели в отделение интенсивной терапии, акушерская медсестра постоянно находилась у ее кровати, чтобы следить за сердцебиением и движениями плода.

— Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, регулярно получала стероиды и гормоны и нуждалась в многочисленных антибиотиках для лечения пневмонии, – сказано в материале.

На 33-й неделе, когда сердцебиение плода начало замедляться, врачи провели операцию по его извлечению. Ребенок родился здоровым.

Источник : AP

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