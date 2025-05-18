Уповільнює старіння і допомагає при артриті: експерти назвали дуже корисний фрукт

Експерти Фонду по боротьбі з артритом відзначають, що продукти, багаті на вітамін C у складі рослинної дієти, можуть допомогти зменшити симптоми ревматоїдного артриту. Ківі було вказано як один із таких продуктів.

Ківі та артрит

У Фонді заявили, що низка досліджень на тваринах і людях засвідчили, що антиоксиданти у вітаміні С можуть сповільнити прогресування і зменшити симптоми остеоартриту.

Наукові експерименти також показали, що вітамін С може запобігти або зменшити тяжкість подагри. Вітамін С можна отримати з полуниці, ківі, ананаса або дині.

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Однак учені настійно рекомендують не приймати добавки в дозах, що значно перевищують 65-85 мг, оскільки у великих дозах вітамін С може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Ківі проти старіння

Експерти також зазначили, що ківі може запобігти появі зморшок, оскільки допомагає організму виробляти колаген.

Широко відомо, що колаген відіграє ключову роль у підтримці здоров’я нашої шкіри. Це пов’язано з тим, що він є основним структурним білком, що міститься в шкірі та інших сполучних тканинах.

З віком організм природним чином виробляє менше колагену, а якість наявного погіршується, що призводить до таких ознак старіння, як зморшки та обвисання шкіри.

Можна приймати добавки колагену як один зі способів поповнити свій рівень. Однак деякі дослідження показують, що вживання в їжу ківі може мати аналогічний ефект. Вітамін С, який міститься в ківі, сприяє виробленню колагену в організмі.

Стандартний ківі вагою 69 г містить 64 мг вітаміну С. Це становить від 71 до 85% добової потреби дорослої людини у вітаміні С і набагато більше, ніж еквівалентна кількість апельсина.

– Ківі багаті на антиоксидантний вітамін Е, який відомий тим, що сприяє еластичності шкіри і може допомогти захистити її від передчасного старіння, – йдеться в повідомленні.

Крім вживання ківі в їжу, ви також можете використовувати ківі місцево як недорогий засіб для догляду, втираючи його в шкіру. Натуральні фруктові ферменти в ківі допоможуть видалити омертвілі клітини, зробивши колір обличчя яскравішим.

Джерело: Express

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