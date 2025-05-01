Допоможе втрачати вагу чи ні: вчені спростували поширені міфи про картоплю

Нове дослідження американських науковців розвінчує поширені міфи про картоплю та доводить, що правильно приготований овоч допоможе не лише схуднути, а й навіть покращити чутливість до інсуліну.

Картопля замість м’яса або риби

Команда науковців провела дослідження за участі людей з ожирінням та інсулінорезистентністю.

У рамках експерименту учасники замінили 40% м’яса або риби на варену картоплю зі шкіркою для підвищення вмісту клітковини.

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Завдяки цьому їм вдалося схуднути у середньому на 5,8 кг протягом восьми тижнів, покращити показники інсулінорезистентності і зберегти відчуття ситості без свідомого обмеження калорій.

— Обмеження калорій часто не дає довготривалих результатів через вплив внутрішніх процесів, — пояснює керівник дослідження Кандіда Дж. Ребелло.

У чому секрет

Картопля має низьку енергетичну щільність — це означає, що завдяки високому вмісту води та резистентного крохмалю вона забезпечує необхідну кількість їжі без надлишку калорій.

Причому найбільш корисною була саме охолоджена варена картопля.

Окрім того, картопля є важливим джерелом калію, харчових волокон і вітамінів, необхідних для нормального функціонування організму.

Таким чином, попри те, що картоплю тривалий час вважали нездоровим продуктом через високий вміст крохмалю, дослідження довело: правильно приготований овоч не лише не шкодить, а й покращує метаболічні показники людей із зайвою вагою чи діабетом ІІ типу.

У подальшій роботі науковці планують дослідити вплив картопляної дієти на м’язову масу, адже це є важливою складовою чутливості до інсуліну.

Джерело: SciTechDaily

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