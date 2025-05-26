Від донора з мутацією, що викликає рак, зачали 67 дітей — 10 вже захворіли

Сперму чоловіка, який має рідкісну мутацію, що спричиняє рак, було використано для зачаття щонайменше 67 дітей, у 10 з яких згодом було діагностовано онкологію.

– Цей випадок викликав занепокоєння з приводу відсутності узгоджених на міжнародному рівні обмежень на використання донорської сперми, – йдеться в повідомленні.

Ліміт на кількість народжень

Повідомляється, що раніше експерти попереджали про соціальні та психологічні ризики використання сперми від одного донора для створення великої кількості дітей у різних країнах.

Останній випадок, у якому брали участь десятки дітей, народжених у період з 2008 до 2015 року, викликає нові побоювання з приводу складності відстеження стількох сімей, коли виявляється серйозна медична проблема.

Зараз дивляться

– Нам необхідно встановити загальноєвропейський ліміт на кількість народжень або сімей для одного донора. Ми не можемо проводити секвенування всього геному для всіх донорів сперми, – заявила біолог з університетської лікарні Руана у Франції Едвіж Каспер.

Рідкісна мутація гена

Випадок було виявлено, коли дві сім’ї незалежно одна від одної звернулися у свої клініки з лікування безпліддя після того, як у їхніх дітей розвинувся рак, який, як виявилося, був пов’язаний із рідкісним генетичним варіантом.

Європейський банк сперми підтвердив, що варіант у гені під назвою TP53 був присутній у деяких сперматозоїдах донора.

На момент донорства в 2008 році не було відомо, що цей рідкісний варіант пов’язаний із раком, його не можна було б виявити за допомогою стандартних методів скринінгу, і передбачається, що донор перебуває в доброму здоров’ї.

Однак аналіз, проведений лабораторією Каспер, дійшов висновку, що мутація, ймовірно, викликає синдром Лі-Фраумені, одну з найважчих спадкових схильностей до раку.

Випадки по всій Європі

Одночасно низка генетичних і педіатричних відділень по всій Європі розслідували свої випадки, що призвело до тестування 67 дітей із 46 сімей у восьми європейських країнах. Варіант було виявлено у 23 дітей, у 10 з яких діагностували рак, включно з випадками лейкемії та неходжкінської лімфоми.

Дітям із геном ризику рекомендується регулярно проходити МРТ усього тіла, головного мозку, а дорослим – МРТ молочних залоз і ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Професор Нікі Хадсон з Університету Де Монтфорт у Лестері заявив, що цей випадок продемонстрував усю складність проблем, які можуть виникнути при перевезенні людських гамет між країнами та використанні їх для великої кількості реципієнтів.

Джерело : The Guardian

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