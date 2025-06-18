Відновлює стан за добу: вчені знайшли дієту проти безсоння

Вчені США встановили, що всього п’ять порцій фруктів можуть подолати розлади сну.

Результати, опубліковані в журналі Sleep Health, свідчать, що така дієта може покращити нічний відпочинок протягом однієї доби.

Дієта проти безсоння

Науковці Колумбійського та Чиказького університетів вперше виявили чіткий зв’язок між денним раціоном і якістю нічного сну.

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У дослідженні взяли участь молоді здорові добровольці, які фіксували щоденний раціон та показники циркадних ритмів, тобто зміну фаз з глибоких на поверхневі.

Виявилось, що ті, хто споживав щонайменше п’ять порцій фруктів та овочів, спали краще, довше і з меншою кількістю пробуджень.

У середньому покращення сну становило 16% порівняно з тими, хто не додавав такі продукти до свого раціону.

— Ми були здивовані, наскільки швидко проявився ефект, — каже Есра Тасалі, співавторка дослідження.

За її словами, вже за одну добу після зміни харчування було зафіксовано істотне покращення якості сну.

Колеги додають, що не лише фрукти, а й складні вуглеводи — як-от цільнозерновий хліб чи крупи — позитивно впливають на глибину сну.

Попередні дослідження неодноразово пов’язували поганий сон із переїданням, надмірною кількістю жирної чи солодкої їжі.

Натомість нова робота вчених показує зворотній зв’язок — здоровий раціон стимулює здоровий сон.

Наразі команда планує вивчити вплив фруктово-овочевої дієти на інші групи населення, зокрема людей похилого віку або тих, хто страждає на безсоння.

Але фахівці рекомендують не відкладати на завтра:

— Маленькі кроки мають значення. Це надихає — ми самі маємо владу над своїм відпочинком, — додає інша авторка дослідження Марі-П’єр Сен-Онж.

Джерело : Independent

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