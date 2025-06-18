Восстанавливает состояние за сутки: ученые нашли диету от бессонницы

Ученые США установили, что всего пять порций фруктов могут преодолеть расстройства сна.

Результаты, опубликованные в журнале Sleep Health, свидетельствуют о том, что такая диета может улучшить ночной отдых в течение суток.

Диета от бессонницы

Ученые Колумбийского и Чикагского университетов впервые обнаружили четкую связь между дневным рационом и качеством ночного сна.

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В исследовании приняли участие молодые здоровые добровольцы, которые фиксировали ежедневный рацион и показатели циркадных ритмов, то есть смену фаз с глубоких на поверхностные.

Оказалось, что те, кто потреблял не менее пяти порций фруктов и овощей, спали лучше, дольше и с меньшим количеством пробуждений.

В среднем улучшение сна составляло 16% по сравнению с теми, кто не включал такие продукты в свой рацион.

— Мы были удивлены, насколько быстро проявился эффект, — говорит Эсра Тасали, соавтор исследования.

По ее словам, уже через сутки после изменения питания было зафиксировано существенное улучшение качества сна.

Коллеги добавляют, что не только фрукты, но и сложные углеводы — такие как цельнозерновой хлеб или крупы — положительно влияют на глубину сна.

Предыдущие исследования неоднократно связывали плохой сон с перееданием, чрезмерным количеством жирной или сладкой пищи.

Вместо этого новая работа ученых показывает обратную связь — здоровый рацион стимулирует здоровый сон.

Сейчас команда планирует изучить влияние фруктово-овощной диеты на другие группы населения, в частности пожилых людей или тех, кто страдает бессонницей.

Но специалисты рекомендуют не откладывать на завтра:

— Маленькие шаги имеют значение. Это вдохновляет — мы сами имеем власть над своим отдыхом, — добавляет другая автор исследования Мари-Пьер Сен-Онж.

Источник : Independent

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