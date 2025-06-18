Восстанавливает состояние за сутки: ученые нашли диету от бессонницы
Ученые США установили, что всего пять порций фруктов могут преодолеть расстройства сна.
Результаты, опубликованные в журнале Sleep Health, свидетельствуют о том, что такая диета может улучшить ночной отдых в течение суток.
Диета от бессонницы
Ученые Колумбийского и Чикагского университетов впервые обнаружили четкую связь между дневным рационом и качеством ночного сна.
В исследовании приняли участие молодые здоровые добровольцы, которые фиксировали ежедневный рацион и показатели циркадных ритмов, то есть смену фаз с глубоких на поверхностные.
Оказалось, что те, кто потреблял не менее пяти порций фруктов и овощей, спали лучше, дольше и с меньшим количеством пробуждений.
В среднем улучшение сна составляло 16% по сравнению с теми, кто не включал такие продукты в свой рацион.
— Мы были удивлены, насколько быстро проявился эффект, — говорит Эсра Тасали, соавтор исследования.
По ее словам, уже через сутки после изменения питания было зафиксировано существенное улучшение качества сна.
Коллеги добавляют, что не только фрукты, но и сложные углеводы — такие как цельнозерновой хлеб или крупы — положительно влияют на глубину сна.
Предыдущие исследования неоднократно связывали плохой сон с перееданием, чрезмерным количеством жирной или сладкой пищи.
Вместо этого новая работа ученых показывает обратную связь — здоровый рацион стимулирует здоровый сон.
Сейчас команда планирует изучить влияние фруктово-овощной диеты на другие группы населения, в частности пожилых людей или тех, кто страдает бессонницей.
Но специалисты рекомендуют не откладывать на завтра:
— Маленькие шаги имеют значение. Это вдохновляет — мы сами имеем власть над своим отдыхом, — добавляет другая автор исследования Мари-Пьер Сен-Онж.