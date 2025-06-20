У якому віці відбувається “стрибок” старіння — вчені назвали два періоди

Вчені Стенфордського університету з’ясували, що наш організм переживає два яскраво виражені “стрибки” старіння” — приблизно у 44 та 60 років.

Саме у такому віці відбуваються найбільш значущі молекулярні зміни, що впливають на обмін речовин, роботу органів і загальний стан здоров’я.

Результати дослідження були опубліковано в журналі Nature Aging.

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Команда дослідників під керівництвом генетика Майкла Снайдера протягом кількох років спостерігала за 108 дорослими, досліджуючи їхні аналізи майже кожні кілька місяців.

Виявилось, що понад 80% біомолекул у нашому тілі змінюються не плавно, а різко — приблизно у 44 та 60 років.

Для 40-річних це було пов’язано з метаболізмом ліпідів, переробкою алкоголю та кофеїну, а також внаслідок збоїв функцій серцево-судинної системи, шкіри й м’язів.

Для тих, кому виповнилося 60, критичний період тривав через порушення вуглеводного обміну, роботу імунної системи, нирок, серця та судин.

Цікаво, що попри те, що перший стрибок у жінок збігається з менопаузою, подібні зміни спостерігались і в чоловіків.Це свідчить про універсальні маркери старіння.

Незважаючи на обмежену вибірку, це дослідження стало важливим кроком до розуміння складного механізму.

Вчені вважають, що подальші дослідження допоможуть розробити нові методи профілактики проти вікових захворювань та старіння.

Джерело : ScienceAlert

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