В каком возрасте происходит “скачок” старения — ученые назвали два периода

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что наш организм переживает два ярко выраженных “скачка” старения — примерно в 44 и 60 лет.

Именно в этом возрасте происходят наиболее значимые молекулярные изменения, влияющие на обмен веществ, работу органов и общее состояние здоровья.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging.

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Команда исследователей под руководством генетика Майкла Снайдера в течение нескольких лет наблюдала за 108 взрослыми, исследуя их анализы почти каждые несколько месяцев.

Оказалось, что более 80% биомолекул в нашем теле меняются не плавно, а резко — примерно в 44 и 60 лет.

Для 40-летних это было связано с метаболизмом липидов, переработкой алкоголя и кофеина, а также со сбоем функций сердечно-сосудистой системы, кожи и мышц.

Для тех, кому исполнилось 60, критический период наступал из-за нарушения углеводного обмена, иммунной системы, работы почек, сердца и сосудов.

Интересно, но несмотря на то, что первый скачок у женщин совпадает с менопаузой, подобные изменения наблюдались и у мужчин. Это свидетельствует о существовании универсальных маркеров старения.

Несмотря на ограниченную выборку, это исследование стало важным шагом к пониманию сложного механизма.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут разработать новые методы профилактики возрастных заболеваний и старения.

Источник : ScienceAlert

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