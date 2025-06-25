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До 1 липня українці мають оновити дані в eHealth – НСЗУ

Лікар і пацієнт
Фото: Pixabay

До 1 липня 2025 року українці зобов’язані оновити свої дані в eHealth – реєстрі електронної системи охорони здоров’я.

Чому пацієнтам варто оновити свої дані

За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), процедура оновлення розпочалася ще у 2024 році, однак для забезпечення коректної оплати медичних послуг лікарів, верифікація даних пацієнтів стала обов’язковою.

Тож з 1 липня 2025 року нарахування за декларації з невизначеним статусом скасовано.

Зараз дивляться

Для перевірки та оновлення особистої інформації, зокрема паспортних даних, ідентифікаційного коду та номеру мобільного телефона всім пацієнтам слід звернутися до своїх сімейних лікарів.

Особливо важливо оновити дані:

  • неповнолітнім, які отримали ID-картки;
  • особам, які змінювали документи (прізвище, паспорт, номер телефона);
  • пацієнтам, що уклали декларацію у 2018 році, коли податковий код не був обов’язковим;
  • тим, хто не звертався по медичну допомогу понад три роки.

Якщо персональні дані змінено, повторне подання декларації не потрібне – достатньо оновити запис про пацієнта в системі.

Оновлення даних в eHealth є важливим кроком для розвитку медицини в Україні.

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Джерело: НСЗУ

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