До 1 июля украинцы должны обновить данные в eHealth — НСЗУ
До 1 июля 2025 года украинцы обязаны обновить свои данные в eHealth — реестре электронной системы здравоохранения.
Почему пациентам стоит обновить свои данные
По информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), процедура обновления данных началась еще в 2024 году, однако для обеспечения корректной оплаты медицинских услуг врачей верификация данных пациентов стала обязательной.
Поэтому с 1 июля 2025 года начисления по декларациям с неопределенным статусом приостановлены.
Для проверки и обновления личной информации, в частности паспортных данных, идентификационного кода и номера мобильного телефона, всем пациентам следует обратиться к своим семейным врачам.
Особенно важно обновить данные:
- несовершеннолетним, получившим ID-карты;
- лицам, которые меняли документы (фамилию, паспорт, номер телефона);
- пациентам, заключившим декларацию в 2018 году, когда налоговый код не был обязательным;
- тем, кто не обращался за медицинской помощью более трех лет.
Если персональные данные изменены, повторная подача декларации не требуется – достаточно обновить запись о пациенте в системе.
Обновление данных в eHealth является важным шагом для развития медицины Украине.
Источник: НСЗУ