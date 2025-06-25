До 1 июля украинцы должны обновить данные в eHealth — НСЗУ

До 1 июля 2025 года украинцы обязаны обновить свои данные в eHealth — реестре электронной системы здравоохранения.

Почему пациентам стоит обновить свои данные

По информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), процедура обновления данных началась еще в 2024 году, однако для обеспечения корректной оплаты медицинских услуг врачей верификация данных пациентов стала обязательной.

Поэтому с 1 июля 2025 года начисления по декларациям с неопределенным статусом приостановлены.

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Для проверки и обновления личной информации, в частности паспортных данных, идентификационного кода и номера мобильного телефона, всем пациентам следует обратиться к своим семейным врачам.

Особенно важно обновить данные:

несовершеннолетним, получившим ID-карты;

лицам, которые меняли документы (фамилию, паспорт, номер телефона);

пациентам, заключившим декларацию в 2018 году, когда налоговый код не был обязательным;

тем, кто не обращался за медицинской помощью более трех лет.

Если персональные данные изменены, повторная подача декларации не требуется – достаточно обновить запись о пациенте в системе.

Обновление данных в eHealth является важным шагом для развития медицины Украине.

Источник: НСЗУ

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