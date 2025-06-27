Розроблено тест для оцінки ризику втрати вагітності: що відомо

Вчені створили новий тест, який дозволяє виявляти підвищений ризик викидня.

Причина втрати вагітності

За статистикою, приблизно кожна шоста вагітність завершується викиднем, причому більшість трапляється під час першого триместру (до 12 тижнів). Водночас кожен викидень підвищує ризик.

Чимало жінок вважають, що їм просто не пощастило, але результати нового дослідження виявили причину – це залежить від стану слизової оболонки матки.

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На основі результатів дослідження команда розробила тест, який допоможе уникнути ризиків.

За словами науковців, новий інструмент може не лише пояснити деякі випадки втрати вагітності, але й прокласти шлях до нових методів лікування.

Точний діагноз як гарантія проти безпліддя

Для ефективного лікування безпліддя необхідно провести комплекс аналізів, щоб встановити точний діагноз і вибрати оптимальний метод лікування.

Першим етапом є консультація з майбутніми батьками, під час якої фахівець збирає важливу інформацію про попередні спроби завагітніти.

Зазвичай на початковому етапі пацієнтам пропонують гормональні обстеження та здати аналізи на найпоширеніші інфекційні захворювання.

Точна діагностика є ключовою для успішного лікування безпліддя, адже лише так можна визначити для кожної пари найкращий варіант лікування.

Джерело : The Guardian

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