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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

Вагітність замість схуднення: Ozempic і Mounjaro знижують ефект протизаплідних препаратів

вагітність і препарати для схудненя
Фото: Pixabay

Агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) випустило перше попередження щодо протизаплідних засобів після того, як отримало 40 повідомлень про випадки вагітності при використанні таких препаратів для зниження ваги, як Ozempic, Wegovy і Mounjaro.

Ефект препаратів для схуднення

MHRA заявила, що Mounjaro може знижувати ефективність оральних контрацептивів у людей з надмірною вагою, тому жінки, які приймають ліки, повинні використовувати бар’єрні контрацептиви, такі як презервативи.

Минулого року The Guardian повідомила, що популярність препаратів для схуднення призвела до несподіваного сплеску народжуваності. Група Facebook “Я завагітніла на Ozempic” на той момент налічувала понад 750 учасників.

Зараз дивляться

MHRA заявила, що було вісім повідомлень про вагітність у тих, хто приймав семаглутид, і дев’ять про ліраглутид, який міститься в іншому препараті для зниження ваги, Saxenda.

Офіційні рекомендації

Наглядовий орган також заявив, що ці препарати не можна приймати під час вагітності, спроб завагітніти або годування груддю, оскільки недостатньо даних про безпеку, щоб знати, чи може прийом ліків завдати шкоди дитині.

Препарати Ozempic і Wegovy, до складу яких входить семаглутид, діють, імітуючи гормон GLP-1, який викликає збільшення вироблення інсуліну, уповільнює швидкість перетравлення їжі в шлунку і знижує апетит.

Mounjaro, що містить активний інгредієнт тирзепатид, діє на другий гормон, який бере участь у регуляції апетиту і цукру в крові. Хоча їх називають ін’єкціями для схуднення, не всі з них дозволені для схуднення.

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Джерело: The Guardian

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