Посилюють стрес і передчасне старіння: вчені встановили ризик нічних кошмарів

Нове дослідження, представлене на щорічному конгресі Європейської академії неврології, виявило, що люди, які часто бачать нічні кошмари, мають утричі вищий ризик передчасної смерті через стрес та передчасне старіння.

Сновидіння, що вбивають

Виявляється, регулярні нічні кошмари прискорюють біологічне старіння. Це пов’язано з хронічним стресом, який активує в організмі кортизол.

— У такі моменти люди прокидаються через страх, бо спрацьовує реакція “бий або біжи”, і вона може може бути навіть інтенсивнішою за те, що ми відчуваємо, коли не спимо, адже мозок не здатен відрізнити сон від реальності, — пояснює провідний дослідник, нейробіолог Абідемі Отайку.

Якщо це трапляється постійно — рівень кортизолу підвищується, що пришвидшує старіння клітин.

Зараз дивляться

Цікаво, що навіть кошмари, які трапляються раз на місяць, уже пов’язані з негативними наслідками для здоров’я — хоча й менш вираженими.

Причому такі сновидіння однаково шкідливі усім, незалежно від віку, статі, етнічної приналежності чи психічного стану.

Водночас дослідники наголошують, що нічним кошмарам можна запобігти.

Для цього потрібно уникати стресу впродовж дня, тривожного контенту перед сном та лягати до 23.00. У складних випадках вони рекомендують звертатися до психологів.

Автори дослідження закликають сприймати нічні кошмари серйозніше, адже вони є потенційним фактором ризику для життя.

Джерело : MedicalXpress

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