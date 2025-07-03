Чоловіки по-різному реагують на дитячий плач вночі: вчені з’ясували, як саме

Вчені Американської психологічної асоціації провели дослідження з метою з’ясувати, чому чоловіки частіше вночі не прокидаються від дитячого плачу.

Виявилося, що йдеться не про прості біологічні відмінності між статями. Досі вважалося, що ділянки мозку жінок, відповідальні за слух, більш пристосовані до розпізнавання плачу.

Щоб з’ясувати, чи є різниця в сприйнятті чоловіками і жінками дитячого плачу вночі, вчені провели три експерименти.

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Фактор гучності звуку

У першому вони вночі вмикали 140 учасникам, які ще не встигли стати батьками, звуки дитячого плачу або будильник з різною гучністю. З цього експерименту дослідники дізналися, що жінки частіше за чоловіків прокидалися від звуків в діапазоні 33-44 децибелів, тобто на рівні гучності між шепотом і тихою розмовою.

У той же час обидві статі приблизно однаково реагували на більш гучні звуки і не було різниці в тому, як чоловіки і жінки реагували на плач або будильник.

Жінки прокидаються втричі частіше

У другому експерименті вчені попросили 117 хлопців, які вперше стали батьками, протягом тижня записувати, скільки разів вони та їхні партнерки прокидалися серед ночі, щоб подбати про дитину.

Як виявилося, в 76% випадків прокидалися саме жінки – втричі частіше, ніж чоловіки. Лише в одному відсотку пар чоловіки вночі більше доглядали за дитиною, а в 23% догляд розділяли порівну.

Чому дитячий плач не будить чоловіків

У третьому експерименті вчені створили математичну модель, яка враховує чутливість чоловіків і жінок до звуків. Вони змоделювали 4-5 епізодів нічного плачу і з’ясували, хто з батьків прокинеться раніше і подбає про дитину.

Як виявилося, жінки прокидалися в 57% випадків, тобто лише трохи частіше за чоловіків. Оскільки біологічними особливостями пояснити відмінності з попередніх експериментів не вдалося, вчені запропонували два пояснення цим відмінностям.

По-перше, жінки вчаться піклуватися про дитину з її народження, в той час як чоловіки беруть декрет, якщо взагалі беруть, значно пізніше. По-друге, якщо жінки годують грудьми, то чоловіки можуть вважати недоцільним вставати заспокоювати дитину самостійно.

Джерело: nauka.ua

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