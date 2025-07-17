Учені встановили, які хвороби подвоюють ризик деменції

Виникнення серцево-судинних захворювань та діабету до 55 років може підвищити ймовірність розвитку деменції у пізнішому віці.

Це під час дослідження з’ясувала команда вчених Оксфордського університету.

За їхніми словами, ризик можуть подвоїти інсульти чи психічні розлади, зокрема тривожність та депресія, у віці від 55 до 70 років.

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Які захворювання подвоюють ризик деменції: що з’ясували вчені

Дослідники визначили критичні часові вікна, протягом яких певні захворювання становлять найбільшу загрозу для пацієнтів.

В рамках наукового експерименту вчені вивчили дані 282 712 осіб, використовуючи дані Британського біобанку, і проаналізували закономірності розвитку 46 хронічних захворювань.

Вони виявили, що серцеві захворювання, включаючи хвороби серця і миготливу аритмію, а також діабет, що виникають у віці до 55 років, демонструють найбільший зв’язок з ризиком розвитку деменції.

Проте, у віці від 55 до 70 років такі розлади психічного здоров’я, як тривожність і депресія, а також такі стани, як інсульт, подвоюють ризик розвитку деменції.

Дослідники підкреслили, що при оцінці ризику розвитку деменції слід враховувати наявність додаткових захворювань, що може дати інформацію про стратегії мінімізації небезпеки на певних етапах.

У майбутньому вчені мають намір дослідити, чи можуть заходи з контролю або профілактики серцево-судинних захворювань у ранньому та середньому віці, а також розладів психічного здоров’я та неврологічних розладів у людей у віці п’ятдесяти та шістдесяти років знизити ризик розвитку деменції.

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