Менопауза до 40 років збільшує ризик депресії і деменції – дослідження

Жінки, у яких менопауза почалася до 40 років, мають підвищений ризик деменції і депресії.

Як рання менопауза впливає на жінок

Команда вчених Великої Британії у межах проєкту ELSA (English Longitudinal Study of Ageing) спостерігала за станом 4 700 жінок та 4 300 чоловіків, які протягом кількох років проходили когнітивні тести та відповідали на питання про психічне здоров’я.

Виявилось, що жінки з ранньою менопаузою частіше страждали від когнітивних дисфункцій (втрати пам’яті, орієнтації в просторі) та симптомів депресії, що напряму пов’язано з ризиком розвитку деменції.

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Найбільш уразливими виявилися ті, хто не отримував гормональну терапію у перші пять років після менопаузи.

У чоловіків хоч і спостерігалося зниження когнітивних функцій з віком, рівень депресивних розладів був значно нижчим.

Науковці пояснюють це тим, що під час менопаузи знижується рівень естрогену.

Це може призводити до змін у структурі мозку, зокрема до зменшення обсягу гіпокампу — області, відповідальній за формування нових спогадів.

Крім того, у цей період жінки відчувають емоційну нестабільність та труднощі у виконанні повсякденних завдань.

Результати дослідження допомагають розробити для жінок індивідуальну стратегію, яка буде для них найбільш ефективною.

Способи підтримки психічного стану

Щоб краще підготуватися до цього етапу життя та вжити необхідних заходів для підтримки свого здоров’я, лікарі рекомендують не ігнорувати гормональні зміни, а звертатися до медиків.

Своєчасна гормональна терапія може знизити ризик деменції.

Крім того, важливо дотримуватися режиму, здорового харчування та фізичної активності — усе це разом забезпечить найкращі результати.

Джерело: Alzheimer’s & Dementia

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