Чи безпечно їсти кавун разом із кісточками – відповідь лікаря

Сімейна лікарка, терапевт загального профілю Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чи безпечно їсти кавун разом із кісточками.

– Ще з радянських часів у нас досить поширене переконання, що кісточки з кавуна обов’язково потрібно видаляти, інакше є загроза апендициту. Але цьому немає жодних наукових підтверджень, це лише один із міфів, – каже лікарка.

Чи можна їсти кавун із кісточками

За словами Людмили Сердюк, якщо ви будете їсти кавун разом із кісточками, нічого страшного та патологічного з вашим здоров’ям не станеться. Організм виведе кісточки назовні без найменшої шкоди для вас.

Водночас терпавет зазначила, що кісточки кавуна дуже корисні, оскільки багаті на клітковину і такі цінні мікроелементи, як кальцій, магній, фосфор, цинк.

Зараз дивляться

Тому, щоб отримати максимальну користь від кавуна, кісточки краще розжовувати, щоб допомогти організму засвоїти весь їхній корисний комплекс.

– Однак тут важливо не перестаратися, оскільки велика кількість кісточок може призвести до здуття, діареї чи запору. Тобто золоте правило помірного споживання будь-якого продукту ніхто не скасовував, – каже сімейна лікарка.

Утім, якщо ви не хочете їсти кавун разом із кісточками, ви можете сміливо їх викидати, додала медикиня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.