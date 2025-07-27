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Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Підліток дістав сильні опіки від удару струмом під час селфі на даху вагона

Поліція
Фото: Нацполіція

На залізничній станції у Брюховичах 15-річний хлопець піднявся на вагон поїзда та отримав значні опіки тіла внаслідок ураження електричним струмом.

Про це повідомили правоохоронці Львівщини.

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– Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 липня близько 20.20 від чергового залізничною станцією у селищі Брюховичі, – йдеться у повідомленні.

За словами заявника, він бачив, як підліток заліз на вагон поїзда, потім був висип і хлопець упав на землю. Черговий також викликав на станцію медиків.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та працівники інших служб відділу поліції №1 Львівського райуправління поліції №1.

Як заздалегідь встановили правоохоронці, 15-річний мешканець одного із сіл Львівського району мав намір зробити селфі на даху вагона поїзда та був уражений електрострумом.

Лікарі, які прибули на місце події, діагностували у хлопця сильні опіки тіла – зараз він перебуває в реанімації.

За фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.

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Джерело: Нацполіція

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