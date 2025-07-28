Потрійний ефект: вчені виявили препарат, дієвий проти малярії, вошей і клопів

Виявляється, звичайна пігулка івермектину ефективна не лише проти малярії, а й вошей і клопів.

Такого висновку дійшли вчені, яке проводили дослідження у Кенії та Мозамбіку.

Івермектин проти паразитів: що відомо

У дослідженні взяли участь понад 20 тис. пацієнтів. Згідно з результатами, опублікованими в журналі New England Journal of Medicine, вживання івермектину протягом одного місяця знизило кількість випадків малярії на 26%.

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Причому найбільший ефект спостерігався у дітей, які регулярно отримували препарат.

Крім того, дослідники зафіксували додаткові переваги використання лікарського засобу: виявилось, івермектин ефективно знищує також інших паразитів, як-от воші та клопи.

Вчені пояснюють, що активна речовина ліків блокує важливий фермент, після чого кров стає токсичною, і комахи швидко гинуть.

— Результати нашого дослідження, схвалені ВООЗ, свідчать, що івермектин може бути цінним засобом боротьби з малярією, особливо в районах, де стійкість комарів до інсектицидів викликає занепокоєність, — каже Марта Майя, провідний ентомолог Оксфордського університету.

Очікується, що подальші дослідження допоможуть інтегрувати івермектин у національні програми антималярійної профілактики.

Джерело: SciTechDaily

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