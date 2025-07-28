Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Потрійний ефект: вчені виявили препарат, дієвий проти малярії, вошей і клопів

таблетка
Фото: Unsplash

Виявляється, звичайна пігулка івермектину ефективна не лише проти малярії, а й вошей і клопів.

Такого висновку дійшли вчені, яке проводили дослідження у Кенії та Мозамбіку.

Івермектин проти паразитів: що відомо

У дослідженні взяли участь понад 20 тис. пацієнтів. Згідно з результатами, опублікованими в журналі New England Journal of Medicine, вживання івермектину протягом одного місяця знизило кількість випадків малярії на 26%.

Зараз дивляться

Причому найбільший ефект спостерігався у дітей, які регулярно отримували препарат.

Крім того, дослідники зафіксували додаткові переваги використання лікарського засобу: виявилось, івермектин ефективно знищує також інших паразитів, як-от воші та клопи.

Вчені пояснюють, що активна речовина ліків блокує важливий фермент, після чого кров стає токсичною, і комахи швидко гинуть.

— Результати нашого дослідження, схвалені ВООЗ, свідчать, що івермектин може бути цінним засобом боротьби з малярією, особливо в районах, де стійкість комарів до інсектицидів викликає  занепокоєність, — каже Марта Майя, провідний ентомолог Оксфордського університету.

Очікується, що подальші дослідження допоможуть інтегрувати івермектин у національні програми антималярійної профілактики.

Читайте також
Шанс на порятунок: схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
малярія засіб немовлята

Джерело: SciTechDaily

Пов'язані теми:

лікуванняМаляріяНаукові дослідження
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь