Потрійний ефект: вчені виявили препарат, дієвий проти малярії, вошей і клопів
Виявляється, звичайна пігулка івермектину ефективна не лише проти малярії, а й вошей і клопів.
Такого висновку дійшли вчені, яке проводили дослідження у Кенії та Мозамбіку.
Івермектин проти паразитів: що відомо
У дослідженні взяли участь понад 20 тис. пацієнтів. Згідно з результатами, опублікованими в журналі New England Journal of Medicine, вживання івермектину протягом одного місяця знизило кількість випадків малярії на 26%.
Причому найбільший ефект спостерігався у дітей, які регулярно отримували препарат.
Крім того, дослідники зафіксували додаткові переваги використання лікарського засобу: виявилось, івермектин ефективно знищує також інших паразитів, як-от воші та клопи.
Вчені пояснюють, що активна речовина ліків блокує важливий фермент, після чого кров стає токсичною, і комахи швидко гинуть.
— Результати нашого дослідження, схвалені ВООЗ, свідчать, що івермектин може бути цінним засобом боротьби з малярією, особливо в районах, де стійкість комарів до інсектицидів викликає занепокоєність, — каже Марта Майя, провідний ентомолог Оксфордського університету.
Очікується, що подальші дослідження допоможуть інтегрувати івермектин у національні програми антималярійної профілактики.
Джерело: SciTechDaily