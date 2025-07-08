Шанс на порятунок: схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят

У світі вперше схвалено препарат від малярії, розроблений спеціально для немовлят — його вже готують відправити до Африки.

Перший у світі препарат від малярії для немовлят: що відомо

Нещодавно було схвалено спеціалізований засіб проти малярії, розроблений саме для немовлят та дуже маленьких дітей.

Препарат Coartem Baby швейцарської фармацевтичної компанії Novartis найближчими тижнями буде доступний у країнах з високим рівнем захворюваності на малярію.

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Досі маленьких дітей лікували препаратами, призначеними для старших вікових груп, що підвищувало ризики передозування і ускладнень.

Нові ліки розроблені спеціально для діточок вагою менше 4,5 кг.

За офіційною статистикою, у 2023 році близько 597 тис. людей померли від малярії, причому 75% летальних випадків фіксували у африканських дітей до 5 років. Вони вважаються найвразливішими до збудника та перебігу хвороби.

У випробуваннях нового препарату взяли участь 8 країн Африки, які першими отримають доступ до ліків.

Розробник сподівається, що новий спосіб лікування допоможе врятувати від смерті якомога більше дитей.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року ВООЗ схвалила для дітей вакцину проти малярії R21/Matrix-M.

Джерело : BBC

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