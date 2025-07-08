Шанс на порятунок: схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
У світі вперше схвалено препарат від малярії, розроблений спеціально для немовлят — його вже готують відправити до Африки.
Перший у світі препарат від малярії для немовлят: що відомо
Нещодавно було схвалено спеціалізований засіб проти малярії, розроблений саме для немовлят та дуже маленьких дітей.
Препарат Coartem Baby швейцарської фармацевтичної компанії Novartis найближчими тижнями буде доступний у країнах з високим рівнем захворюваності на малярію.
Досі маленьких дітей лікували препаратами, призначеними для старших вікових груп, що підвищувало ризики передозування і ускладнень.
Нові ліки розроблені спеціально для діточок вагою менше 4,5 кг.
За офіційною статистикою, у 2023 році близько 597 тис. людей померли від малярії, причому 75% летальних випадків фіксували у африканських дітей до 5 років. Вони вважаються найвразливішими до збудника та перебігу хвороби.
У випробуваннях нового препарату взяли участь 8 країн Африки, які першими отримають доступ до ліків.
Розробник сподівається, що новий спосіб лікування допоможе врятувати від смерті якомога більше дитей.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року ВООЗ схвалила для дітей вакцину проти малярії R21/Matrix-M.