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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Україна оновлює підхід до протезування та підтримує виробників біонічних протезів

біонічні протези уряд
Фото: Урядовий портал

Український уряд оголосив про оновлений підхід до системи протезування та грантову програму для підтримки вітчизняних виробників біонічних протезів.

Уряд змінює підхід до системи протезування: що відомо

Уряд планує оновити систему протезування в Україні та створити умови для розвитку виробництва сучасних біонічних протезів.

— Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему, — зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко.

У фокусі — три головні завдання.

Зараз дивляться
  • Протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя. Зокрема роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза.
  • Прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять протезування.
  • Гранти для підтримки вітчизняних виробників сучасних протезів.

Під час візиту до компанії Esper Bionics очільниця уряду Юлія Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін ознайомилися з інноваційними українськими розробками.

Зокрема, з флагманським продуктом, визнаним одним із найкращих винаходів за версією журналу TIME — біонічною кистю.

Сьогодні підприємство виготовляє 50 кистей щомісяця, але компанія планує масштабувати виробництво до 500 на рік.

— Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався, з’являлося більше українських виробників, — наголосила прем’єр-міністр.

Джерело: Урядовий портал

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