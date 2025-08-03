Ризик розвитку депресії залежить від місяця народження: що з’ясували вчені

Британські вчені з Політехнічного університету Квантлена зробили спроби перевірити, чи пов’язаний сезон народження з симптомами тривоги або депресії.

Зв’язок депресії і місяця народження: що показало дослідження

На психічне здоров’я протягом усього життя впливає низка факторів, включаючи житлові умови, дохід, освіту і вік.

– Дослідження впливу факторів у ранньому віці залишаються обмеженими, особливо впливу, зумовленого сезонністю навколишнього середовища, – йдеться в повідомленні.

У науковому експерименті взяли участь понад 300 добровольців, переважно жінки (65%), середній вік склав 26 років. Дані збиралися онлайн з січня по березень 2024 року з використанням стратегій рекрутингу у Ванкувері, Британська Колумбія.

Зараз дивляться

Учасники заповнили 20-хвилинний онлайн-опитувальник, що включає шкали PHQ-9 і GAD-7 для оцінки вираженості симптомів депресії і тривоги. Місяці народження були згруповані за метеорологічним сезоном.

Дослідники використовували узагальнену лінійну змішану модель для перевірки зв’язку між сезоном народження і вираженістю симптомів. Стать і сезон народження розглядалися як фіксовані ефекти. Вік, дохід і взаємодія між місяцем народження і широтою були включені як випадкові ефекти.

З’ясувалося, що симптоми депресії досягли порогового значення у 84% респондентів, а симптоми тривоги – у 66%. Причому середні показники депресії перевищили порогове значення в більшості демографічних груп.

У чоловіків, народжених влітку, показники були трохи вищими, ніж у чоловіків, народжених в інші пори року. У жінок не спостерігалося значущого зв’язку з порою року, хоча середні показники були трохи вищими у учасників, народжених взимку і навесні.

Показники тривожності не виявили жодного зв’язку з порою року або статевою приналежністю.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.