Депресія та серцева недостатність: вчені виявили, як вони пов’язані

Душевний біль — це не лише метафора. Науковці підтверджують: коли людину тягне донизу депресія, її серце справді може не витримати.

Підвищує ризик серцевих проблем на 14%

У новому масштабному дослідженні, що охопило понад 2,8 млн американських ветеранів, науковці довели: люди з депресією мають на 14% вищий ризик розвитку серцевої недостатності, навіть якщо врахувати всі інші відомі чинники — вік, стать, діабет, холестерин, тиск тощо.

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Учасники були під наглядом у середньому майже сім років. І ті, хто на початку мали депресивний стан, частіше стикалися з серйозними проблемами серця.

Депресія й серце — зв’язок, що несе реальну загрозу

Учені виявили, що людина у депресії втрачає мотивацію піклуватися про себе: пропускає прийом ліків, втрачає апетит, шукає розраду в алкоголі або сигаретах. А хронічний стрес і безсоння буквально виснажують серце, збивають ритми, підвищують тиск.

Серцеві проблеми своєю чергою також пригнічують. Дві третини людей, які пережили інфаркт, згодом страждають на нервові розлади та депресію. Тож виходить замкнене коло, з якого дуже важко вибратись без підтримки.

Якщо людина має симптоми депресії, поговоріть із сімейним лікарем. Серце не прощає ігнорування.

Скринінг за допомогою шкали PHQ-2 ( модуля для оцінки здоров’я пацієнта) може врятувати життя. Далі — аналізи, кардіограма, обстеження. І, головне, — увага до себе.

— Якщо не дбати про свій душевний стан, тіло почне кричати про це замість вас. Серце починає першим, — кажуть психологи.

Джерело: Medscape

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