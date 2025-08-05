Вчені з’ясували, як подвоїти втрату ваги під час дієти

Нове дослідження вчених Університетського коледжу Лондона показало, що відмова від ультраоброблених продуктів (UPF) під час дієти може подвоїти втрату ваги.

Як подвоїти втрату ваги: дослідження

Вчені спостерігали за десятками дорослих і виявили, що ті, хто дотримувався дієти, багатої мінімально обробленими продуктами і уникав UPF, втратили удвічі більше ваги, ніж ті, хто часто споживав UPF.

З’ясувалося також, що вживання страв, приготованих самостійно, помітно знижує тягу до їжі.

Зараз дивляться

Під час наукового експерименту вчені спостерігали за 50 людьми, які вже вживали їжу, багату на UPF, і розділили їх на дві групи.

Половині учасників було запропоновано восьмитижневий план дієти, що включав мінімально оброблені продукти, такі як вівсянка і спагеті болоньєзе, а іншій половині давали вівсяні батончики на сніданок або готові продукти для лазаньї.

Після завершення однієї дієти групи мінялися місцями.

У підсумку з’ясувалося, що учасники, які дотримувалися мінімально обробленої дієти, втратили більше ваги (2,06%) порівняно з учасниками дієти UPF (втрата 1,05%).

Дослідники заявили, що дієта UPF також не привела до значної втрати жиру.

– Хоча скорочення на 2% може здатися не таким вже й великим, це всього лише за вісім тижнів, і без урахування спроб людей активно скоротити обсяг спожитої їжі, – зазначають вчені.

За їхніми словами, якщо масштабувати ці результати на рік, можна було б побачити зниження ваги на 13% у чоловіків і на 9% у жінок на дієті з мінімальною обробкою, але тільки на 4% у чоловіків і на 5% у жінок після дієти з UPF.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.