Ученые выяснили, как удвоить потерю веса во время диеты

Новое исследование ученых Университетского колледжа Лондона показало, что отказ от ультраобработанных продуктов (UPF) во время диеты может удвоить потерю веса.

Как удвоить потерю веса: исследование

Ученые наблюдали за десятками взрослых и обнаружили, что те, кто придерживался диеты, богатой минимально обработанными продуктами и избегал UPF, потеряли в два раза больше веса, чем те, кто часто употреблял UPF.

Выяснилось также, что употребление блюд, приготовленных самостоятельно, заметно снижает тягу к еде.

Сейчас смотрят

В ходе научного эксперимента ученые наблюдали за 50 людьми, которые уже употребляли пищу, богатую UPF, и разделили их на две группы.

Половине участников был предложен восьминедельный план диеты, включающий минимально обработанные продукты, такие как овсянка и спагетти болоньезе, в то время как другой половине давали овсяные батончики на завтрак или готовые продукты для лазаньи.

После завершения одной диеты группы менялись местами.

В итоге выяснилось, что участники, которые придерживались минимально обработанной диеты, потеряли больше веса (2,06%) по сравнению с участниками диеты UPF (потеря 1,05%).

Исследователи заявили, что диета UPF также не привела к значительной потере жира.

— Хотя сокращение на 2% может показаться не таким уж большим, это всего лишь за восемь недель, и без учета попыток людей активно сократить объем употребляемых продуктов, — отмечают ученые.

По их словам, если масштабировать эти результаты на год, можно было бы увидеть снижение веса на 13% у мужчин и на 9% у женщин на диете с минимальной обработкой, но только на 4% у мужчин и на 5% у женщин после диеты с UPF.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.