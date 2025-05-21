Google презентувала Android XR: нові смартокуляри з вбудованим дисплеєм

Компанія Google представила свої перші смартокуляри з дисплеєм у лінзах на платформі Android XR, розробленій у співпраці з ШІ-асистентом нового покоління Gemini.

Що таке Android XR

Android XR – це нова операційна система для пристроїв доповненої реальності: шоломів, окулярів та їхніх гібридів.

Завдяки Gemini окуляри можуть “бачити” та “чути” разом із користувачем – розпізнавати контекст, допомагати з навігацією, створенням фото, спілкуванням і навіть синхронним перекладом із відображенням субтитрів у полі зору.

Зараз дивляться

Google прагне зробити свої окуляри не лише корисними, а й стильними. Першими партнерами стали бренди Gentle Monster і Warby Parker. У майбутньому до співпраці планують залучити й інших виробників, зокрема Kering Eyewear.

Разом із Samsung Google також працює над апаратною платформою для XR-окулярів, яка буде доступна розробникам уже цього року.

Як працюють смартокуляри Android XR

Окуляри оснащені камерою, мікрофонами та динаміками й синхронізуються зі смартфоном. Замість постійного перегляду екрана телефона користувач отримує важливу інформацію напряму через дисплей, вбудований у лінзи.

Така інтеграція дозволяє користуватися застосунками, відповідати на повідомлення, створювати нагадування чи запитувати про маршрут – без рук і без відриву від реальності.

Наразі Google демонструє лише прототипи та збирає відгуки від тестувальників. Інформацію про старт продажів обіцяють оголосити згодом.

Фото: скриншот з презентації Google

Джерело : Google

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