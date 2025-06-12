Масштабний збій у Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat та інших сервісів – що відомо

Масштабний збій виник у пошуковій системі Google, інтернет-магазині Amazon, постачальника потокового аудіо Spotify, платформі обміну миттєвими повідомленнями Discord та онлайн-відеотрансляцій Twitch, додатку Snapchat та інших сервісах.

Збій у Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch і Snapchat – причина

Інформацію про масштабний збій у роботі сервісів підтверджує сервіс Downdetector, який відстежує проблеми та перебої у роботі всіх видів онлайн-послуг у режимі реального часу.

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, збій у Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat та на інших платформах почали помічати ввечері у четвер, 12 червня.

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Наразі не повідомляється офіційна причина, чому виник масштабний збій у роботі онлайн-сервісів.

У вівторок, 10 червня, користувачі по всьому світу зафіксували збій у роботі ChatGPT від OpenAI.

Як повідомлялося, 90% усіх зареєстрованих проблем стосувалися функціональності GPT чату, а не лише онлайн-сайту чи мобільного додатку.

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