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Масштабный сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat и других сервисов — что известно

Сбой у Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat и других сервисов 12 июня
Фото: Depositphotos

Масштабный сбой возник в поисковой системе Google, интернет-магазине Amazon, поставщике потокового аудио Spotify, платформе обмена мгновенными сообщениями Discord и онлайн-видеотрансляций Twitch, приложении Snapchat и других сервисах.

Сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch и Snapchat — причина

Информацию о масштабном сбое в работе сервисов подтверждает сервис Downdetector, который отслеживает проблемы и перебои в работе всех видов онлайн-услуг в режиме реального времени.

Как сообщают пользователи социальных сетей, сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat и на других платформах начали замечать вечером в четверг, 12 июня.

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Фото: Downdetector

Пока не сообщается официальная причина, почему возник масштабный сбой в работе онлайн-сервисов.

Во вторник, 10 июня, пользователи по всему миру зафиксировали сбой в работе ChatGPT от OpenAI.

Как сообщалось, 90% всех зарегистрированных проблем касались функциональности GPT чата, а не только онлайн-сайта или мобильного приложения.

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