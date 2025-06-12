Масштабный сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat и других сервисов — что известно

Масштабный сбой возник в поисковой системе Google, интернет-магазине Amazon, поставщике потокового аудио Spotify, платформе обмена мгновенными сообщениями Discord и онлайн-видеотрансляций Twitch, приложении Snapchat и других сервисах.

Сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch и Snapchat — причина

Информацию о масштабном сбое в работе сервисов подтверждает сервис Downdetector, который отслеживает проблемы и перебои в работе всех видов онлайн-услуг в режиме реального времени.

Как сообщают пользователи социальных сетей, сбой в Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat и на других платформах начали замечать вечером в четверг, 12 июня.

Сейчас смотрят

Пока не сообщается официальная причина, почему возник масштабный сбой в работе онлайн-сервисов.

Во вторник, 10 июня, пользователи по всему миру зафиксировали сбой в работе ChatGPT от OpenAI.

Как сообщалось, 90% всех зарегистрированных проблем касались функциональности GPT чата, а не только онлайн-сайта или мобильного приложения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.