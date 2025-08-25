Музика за новою ціною: Spotify готує підвищення тарифів

Головне Ціна підписки на Spotify зміниться вже цієї осені – кого це торкнеться.

Що відомо про таємничий тариф superfan.

Чому Spotify змінює вартість переплати.

Музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив про нове підвищення тарифів для користувачів.

З вересня вартість індивідуальної преміум-підписки зросте з €10,99 до €11,99 (≈ $14,05).

Це стосуватиметься ринків у Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Європі, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Financial Times.

Підвищення тарифів Spotify

Співпрезидент і головний бізнес-офіцер компанії Алекс Норстром пояснив, що коригування тарифів стало “частиною бізнес-інструментарію” Spotify. За його словами, підвищення цін супроводжуватиметься запуском нових сервісів і функцій.

Серед новинок – налаштування переходів між треками у понад 9 млрд плейлистів користувачів, розширення сервісу на аудіокниги та подкасти, а також функція AI DJ.

Норстром наголосив, що попри підвищення ціни користувачі продовжують переходити на платформу, і Spotify “захоплює більшу частку ринку”.

Скільки підписників у Spotify

Кількість передплатників сервісу зросла на 12% за рік і досягла 276 млн, а щомісячна аудиторія — на 11%, до 696 млн. Водночас у другому кварталі компанія зафіксувала чистий збиток.

Попередні підвищення разом зі скороченням витрат дали змогу Spotify у 2024 році вперше отримати річний прибуток.

Компанія прагне досягти 1 млрд користувачів у світі. Також розробляється новий тариф superfan для найвідданіших фанатів артистів, який може коштувати близько $6 на місяць додатково, однак дата запуску поки що не розкрита.

