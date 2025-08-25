Музика за новою ціною: Spotify готує підвищення тарифів
- Ціна підписки на Spotify зміниться вже цієї осені – кого це торкнеться.
- Що відомо про таємничий тариф superfan.
- Чому Spotify змінює вартість переплати.
Музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив про нове підвищення тарифів для користувачів.
З вересня вартість індивідуальної преміум-підписки зросте з €10,99 до €11,99 (≈ $14,05).
Це стосуватиметься ринків у Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Європі, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Financial Times.
Підвищення тарифів Spotify
Співпрезидент і головний бізнес-офіцер компанії Алекс Норстром пояснив, що коригування тарифів стало “частиною бізнес-інструментарію” Spotify. За його словами, підвищення цін супроводжуватиметься запуском нових сервісів і функцій.
Серед новинок – налаштування переходів між треками у понад 9 млрд плейлистів користувачів, розширення сервісу на аудіокниги та подкасти, а також функція AI DJ.
Норстром наголосив, що попри підвищення ціни користувачі продовжують переходити на платформу, і Spotify “захоплює більшу частку ринку”.
Скільки підписників у Spotify
Кількість передплатників сервісу зросла на 12% за рік і досягла 276 млн, а щомісячна аудиторія — на 11%, до 696 млн. Водночас у другому кварталі компанія зафіксувала чистий збиток.
Попередні підвищення разом зі скороченням витрат дали змогу Spotify у 2024 році вперше отримати річний прибуток.
Компанія прагне досягти 1 млрд користувачів у світі. Також розробляється новий тариф superfan для найвідданіших фанатів артистів, який може коштувати близько $6 на місяць додатково, однак дата запуску поки що не розкрита.