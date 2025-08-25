Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о новом повышении тарифов для пользователей.

С сентября стоимость индивидуальной премиум-подписки вырастет с €10,99 до €11,99 (≈ $14,05).

Это коснется рынков в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Financial Times.

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Повышение тарифов Spotify

Сопрезидент и главный бизнес-офицер компании Алекс Норстром объяснил, что корректировка тарифов стала “частью бизнес-инструментария” Spotify. По его словам, повышение цен будет сопровождаться запуском новых сервисов и функций.

Среди новинок — настройка переходов между треками в более чем 9 млрд плейлистов пользователей, расширение сервиса на аудиокниги и подкасты, а также функция AI DJ.

Норстром подчеркнул, что несмотря на повышение цены, пользователи продолжают переходить на платформу, и Spotify “захватывает большую долю рынка”.

Сколько подписчиков у Spotify

Количество подписчиков сервиса выросло на 12% за год и достигло 276 млн, а ежемесячная аудитория – на 11%, до 696 млн. В то же время во втором квартале компания зафиксировала чистый убыток.

Предыдущие повышения вместе с сокращением расходов позволили Spotify в 2024 году впервые получить годовую прибыль.

Компания стремится достичь 1 млрд пользователей в мире. Также разрабатывается новый тариф superfan для самых преданных фанатов артистов, который может стоить около $6 в месяц дополнительно, однако дата запуска пока не раскрыта.

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