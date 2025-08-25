Музыка по новой цене: Spotify готовит повышение тарифов
- Цена подписки на Spotify изменится уже этой осенью – кого это коснется.
- Что известно о таинственном тарифе superfan.
- Почему Spotify меняет стоимость подписки.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о новом повышении тарифов для пользователей.
С сентября стоимость индивидуальной премиум-подписки вырастет с €10,99 до €11,99 (≈ $14,05).
Это коснется рынков в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Financial Times.
Повышение тарифов Spotify
Сопрезидент и главный бизнес-офицер компании Алекс Норстром объяснил, что корректировка тарифов стала “частью бизнес-инструментария” Spotify. По его словам, повышение цен будет сопровождаться запуском новых сервисов и функций.
Среди новинок — настройка переходов между треками в более чем 9 млрд плейлистов пользователей, расширение сервиса на аудиокниги и подкасты, а также функция AI DJ.
Норстром подчеркнул, что несмотря на повышение цены, пользователи продолжают переходить на платформу, и Spotify “захватывает большую долю рынка”.
Сколько подписчиков у Spotify
Количество подписчиков сервиса выросло на 12% за год и достигло 276 млн, а ежемесячная аудитория – на 11%, до 696 млн. В то же время во втором квартале компания зафиксировала чистый убыток.
Предыдущие повышения вместе с сокращением расходов позволили Spotify в 2024 году впервые получить годовую прибыль.
Компания стремится достичь 1 млрд пользователей в мире. Также разрабатывается новый тариф superfan для самых преданных фанатов артистов, который может стоить около $6 в месяц дополнительно, однако дата запуска пока не раскрыта.