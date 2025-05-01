Люблю всіх своїх дітей: Роберт Де Ніро відреагував на камінгаут доньки

Голлівудський актор Роберт Де Ніро підтримав свою 29-річну доньку Ейрін Де Ніро, яка публічно зробила камінгаут як трансгендерна жінка.

Реакція Роберта Де Ніро на камінгаут доньки

81-річний лауреат премії Оскар заявив, що в його ставленні до доньки Ейрін нічого не змінилося після її нещодавньої заяви.

– Я любив і підтримував Аарона як свого сина, а тепер я люблю і підтримую Ейрін як свою доньку. Я не знаю, що тут такого. Я люблю всіх своїх дітей, – сказав актор в інтерв’ю виданню People.

Ейрін – дочка Роберта Де Ніро та акторки Тукі Сміт. У неї є також брат-близнюк Джуліан. Вони з’явилися на світ від сурогатної матері у 1995 році.

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Днями донька Роберта Де Ніро публічно розповіла про свою трансгендерність. У середній школі Ейрін ще хлопцем, якого звали Аарон, зробила камінгаут як гей, а справжнє усвідомлення себе як трансжінки прийшло пізніше.

У листопаді минулого року вона почала гормональну терапію, прагнучи зберегти фемінність.

Наразі Ейрін навчається на психотерапевтку, щоби допомагати тим, хто, як і вона, виростав у нерозумінні та самотності, долати внутрішні травми.

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