Страшний досвід: король Чарльз III висловився про свій діагноз раку

Король Великої Британії Чарльз III поділився своїми думками про рак, який йому діагностували на початку минулого року. Він зазначив, що може бути “лякаючим” і “часом страшним” досвідом для тих, хто живе з цим захворюванням.

Король Чарльз III про діагноз рак

У своїй промові, виголошеній на прийомі в Букінгемському палаці для благодійних організацій, що займаються підтримкою онкохворих, монарх сказав, що, попри страхи, які може принести рак, він може висвітлити найкраще, що є в людях.

– Як один з тих, хто потрапив до цієї статистики, я можу ручатися, що це також може бути досвідом, який висвітлює найкращі людські якості, – сказав Чарльз III.

Він додав, що хвороба “безумовно, дала мені можливість ще глибше оцінити надзвичайну роботу, яку виконують чудові організації та люди, що зібралися тут цього вечора, багатьох з яких я знав, відвідував і підтримував протягом багатьох років”.

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Окрім цього, король переконався, що “найтемніші моменти хвороби можуть бути осяяні найбільшим співчуттям”.

За словами Чарльза, коли йому діагностували рак, він був “зворушений до сліз” після того, як тисячі людей надіслали йому повідомлення з підтримкою.

– Такі добрі думки є найбільшою втіхою і підбадьоренням, – сказав він тоді.

Королівська сім’я давно співпрацює з благодійними організаціями із боротьби з раком, зокрема з Macmillan Cancer Support, патроном якої є Чарльз. Його перший публічний виступ після встановлення діагнозу відбувся в онкологічному центрі Macmillan при Університетському коледжі Лондона, де він зустрівся з пацієнтами і лікарями.

Наприкінці березня Чарльз III потрапив до лікарні в Лондоні через побічні ефекти від лікування раку. Через це він не зміг взяти участь у низці публічних заходів.

Однак король досить швидко повернувся до виконання державних обов’язків. Деталей про тип раку або побічні ефекти, які непокоять Чарльза III, Букінгемський палац не розголошує.

Джерело : CNN

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