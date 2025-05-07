Біль не минає: Віктор Павлік зворушливо звернувся до покійного сина

Співак Віктор Павлік присвятив зворушливий пост своєму сину Павлу, що дуже рано пішов з життя через онкологію. Сьогодні, 7 травня, хлопцю мало б виповнитися 26 років.

Віктор Павлік звернувся до покійного сина

На своїй сторінці в Instagram артист поділився з шанувальниками емоціями, що охоплюють його цього дня, та звернувся до Павла.

– Сину, сьогодні твій день. Я не можу обійняти тебе, але говорю тобі подумки все, що не встиг. Я дуже тебе люблю. І дуже сумую, – написав Віктор Павлік.

Він додав, що продовжує жити не лише з болем, а й з “безмежною любовʼю” до сина, якого йому бракує щодня вже скоро як пʼять років.

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– Біль не минає. Любов теж. Ти – частина мене. І будеш завжди, – зазначив батько.

У жовтні 2018 року стало відомо, що у Павла діагностували саркому хребців. Він боровся з раком близько двох років, та, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

Реакція мережі на спогади Віктора Павліка

У коментарях підписники підтримують улюбленого співака, співчувають йому та сумують разом із ним.

Вічна памʼять!

Дуже сумно… Такий хлопець красивий був… Вічна памʼять!

Найбільше горе у світі – втрачати своїх дітей. Царство небесне!

Біль, який ніколи не пройде. Світла пам’ять про синочка.

Вони назавжди живі, в наших серцях. Щиро співчуваю і розумію ваш біль, – пишуть прихильники.

Раніше в памʼять про сина Віктор Павлік написав вірш Мій янгол, який потім став піснею. Ще до звістки про фатальний діагноз Павло встиг вступити до Академії СБУ та скласти присягу. Батько якось казав, якби син був живий, то неодмінно був би на передовій.

Нещодавно співак зізнався, як сам ледь не помер під час операції на серці у травні 2024 року. Через вроджену ваду Віктору Павліку довелося встановити штучний клапан.

Фото: Віктор Павлік

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