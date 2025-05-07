Боль не проходит: Виктор Павлик трогательно обратился к покойному сыну

Певец Виктор Павлик посвятил трогательный пост своему сыну Павлу, который очень рано ушел из жизни из-за онкологии. Сегодня, 7 мая, парню должно было бы исполниться 26 лет.

Виктор Павлик обратился к покойному сыну

На своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками эмоциями, охватывающими его в этот день, и обратился к Павлу.

— Сын, сегодня твой день. Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я очень тебя люблю. И очень скучаю, — написал Виктор Павлик.

Он добавил, что продолжает жить не только с болью, но и с “безграничной любовью” к сыну, которого ему не хватает каждый день уже скоро как пять лет.

Сейчас смотрят

— Боль не проходит. Любовь тоже. Ты — часть меня. И будешь всегда, — отметил отец.

В октябре 2018 года стало известно, что у Павла диагностировали саркому позвонков. Он боролся с раком около двух лет, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Реакция сети на воспоминания Виктора Павлика

В комментариях подписчики поддерживают любимого певца, сочувствуют ему и скорбят вместе с ним.

Вечная память!

Очень грустно… Такой парень красивый был… Вечная память!

Самое большое горе в мире — терять своих детей. Царство небесное!

Боль, которая никогда не пройдет. Светлая память о сыночке.

Они навсегда живы, в наших сердцах. Искренне сочувствую и понимаю вашу боль, — пишут поклонники.

Ранее в память о сыне Виктор Павлик написал стихотворение Мой ангел, которое потом стало песней. Еще до известия о роковом диагнозе Павел успел поступить в Академию СБУ и принять присягу. Отец как-то говорил, если бы сын был жив, то непременно был бы на передовой.

Недавно певец признался, как сам едва не умер во время операции на сердце в мае 2024 года. Из-за врожденного порока Виктору Павлику пришлось установить искусственный клапан.

Фото: Виктор Павлик

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.