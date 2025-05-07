Боль не проходит: Виктор Павлик трогательно обратился к покойному сыну
Певец Виктор Павлик посвятил трогательный пост своему сыну Павлу, который очень рано ушел из жизни из-за онкологии. Сегодня, 7 мая, парню должно было бы исполниться 26 лет.
Виктор Павлик обратился к покойному сыну
На своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками эмоциями, охватывающими его в этот день, и обратился к Павлу.
— Сын, сегодня твой день. Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я очень тебя люблю. И очень скучаю, — написал Виктор Павлик.
Он добавил, что продолжает жить не только с болью, но и с “безграничной любовью” к сыну, которого ему не хватает каждый день уже скоро как пять лет.
— Боль не проходит. Любовь тоже. Ты — часть меня. И будешь всегда, — отметил отец.
В октябре 2018 года стало известно, что у Павла диагностировали саркому позвонков. Он боролся с раком около двух лет, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Реакция сети на воспоминания Виктора Павлика
В комментариях подписчики поддерживают любимого певца, сочувствуют ему и скорбят вместе с ним.
- Вечная память!
- Очень грустно… Такой парень красивый был… Вечная память!
- Самое большое горе в мире — терять своих детей. Царство небесное!
- Боль, которая никогда не пройдет. Светлая память о сыночке.
- Они навсегда живы, в наших сердцах. Искренне сочувствую и понимаю вашу боль, — пишут поклонники.
Ранее в память о сыне Виктор Павлик написал стихотворение Мой ангел, которое потом стало песней. Еще до известия о роковом диагнозе Павел успел поступить в Академию СБУ и принять присягу. Отец как-то говорил, если бы сын был жив, то непременно был бы на передовой.
Недавно певец признался, как сам едва не умер во время операции на сердце в мае 2024 года. Из-за врожденного порока Виктору Павлику пришлось установить искусственный клапан.
Фото: Виктор Павлик