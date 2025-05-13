Справа Жерара Депардьє: актора визнали винним у сексуальному насильстві

Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками на зйомках фільму у 2021 році.

Кінозірку засудили до умовного тюремного ув’язнення терміном на 18 місяців, а також зобов’язали виплатити штраф у розмірі €20 тис.

Суд виніс вирок у справі Жерара Депардьє

Дві жінки – декораторка та асистентка режисера – звинуватили актора в домаганнях під час зйомок фільму Зелені віконниці, в якому Депардьє зіграв головну роль.

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54-річна декораторка на ім’я Амелі заявила, що актор схопив її за талію і потягнув до себе, коли сидів. Потім він затиснув її між ногами і провів руками по її сідницях, геніталіям і грудях, бурмочучи при цьому непристойності.

Асистентка режисера Сара, якій зараз 34 роки, сказала, що Депардьє тричі торкався її грудей і сідниць, коли вона проводжала його з гримерки до знімального майданчика в Парижі. 76-річний актор заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Зазначимо, що понад 20 жінок звинуватили Жерара Депардьє в сексуальному насильстві. Шестеро подали скарги в поліцію – дві з них були закриті через закінчення терміну давності. Це була перша справа проти Депардьє, яка дійшла до суду.

Джерело : BBC, NYT

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