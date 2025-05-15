Другий півфінал Євробачення 2025: дата, перелік країн та де дивитися шоу

Другий півфінал Євробачення 2025 — одна з найочікуваніших частин шоу, де 16 країн змагатимуться за місце у фіналі. Виступи учасників, різноманітність музичних стилів і емоційний заряд — все це чекає на глядачів.

Коли проходитиме другий півфінал Євробачення 2025, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Коли другий півфінал Євробачення 2025: дата

Другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться у четвер, 15 травня, о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом) на арені St. Jakobshalle у місті Базель, Швейцарія. Це буде завершальний з двох півфіналів, під час якого країни боротимуться за 10 місць у гранд-фіналі, що пройде в суботу, 17 травня.

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Країни, які виступлять у другому півфіналі Євробачення 2025

Відповідно до жеребкування, проведеного 28 січня 2025 року у Базелі, усі учасники були розподілені на першу та другу половини шоу, щоб забезпечити жанрову та стилістичну різноманітність під час вечора.

Де дивитися Євробачення 2025 другий півфінал

Шоу, яке стартує 15 травня о 22:00 за київським часом, буде доступне для перегляду:

Попри автоматичну кваліфікацію до фіналу, Франція, Німеччина та Велика Британія — країни Великої п’ятірки — братимуть участь у голосуванні другого півфіналу.

Фото: Eurovision

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