Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися: суд назвав причину

Богунський райсуд Житомира офіційно розлучив акторку Наталкою Денисенко з актором та військовим Андрієм Федінчиком. Про це стало відомо з відритих джерел ресурсу Опендатабот.

Рішення суду не містить прізвищ учасників справи, проте номер провадження, дата засідання, обставини позову та інші деталі, які раніше були оприлюднені у відкритих джерелах, підтверджують, що йдеться саме про розлучення Денисенко та Федінчика.

Денисенко та Федінчик розлучилися

Рішення у справі суд ухвалив 8 травня. Відомо, що саме Наталка Денисенко вказала причиною для розлучення.

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– У звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного шлюбні відносини між ними припинені, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим, – йдеться в документі.

Шлюб між Денисенко та Федінчиком був зареєстрований 30 квітня 2017 року в Києві. Пара має семирічного сина Андрія. На судовому засіданні жоден з учасників не був присутній. Обидва подали заяви з проханням розглядати справу за їхньої відсутності. Федінчик визнав вимоги позову.

Суд дійшов висновку, що подальше спільне життя суперечило б інтересам обох сторін, і задовольнив позов. Рішення набуде чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Колишнє подружжя офіційно не коментувало своє розлучення. Щоправда, раніше у соцмережах Наталка Денисенко лаконічно висловилася на тлі інформації про розрив, яку відшукали медіа.

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