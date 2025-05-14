Рік був пеклом: дружина Віктора Розового повідомила про розлучення і назвала причину

Комік і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий розлучається зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною через рік після одруження.

Ольга заявила, що причиною розриву стосунків стали зради Віктора. Протягом місяця ексзакохані мають отримати свідоцтво про розірвання шлюбу.

Віктор Розовий розлучається з дружиною

На особистій сторінці в Instagram Мерзлікіна зізналась, що вони з Розовим намагалися врятувати стосунки, зокрема працювали з психотерапевтом та підтримували одне одного. Однак зрештою пара вирішила розлучитися.

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– Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності – виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою, – написала Ольга.

Мерзлікіна наголосила, що більше подробиць про розлучення вони розкривати не будуть. Кошти, які Ольга збирала на реабілітацію Віктора після тяжкого поранення на фронті, вона вже переказала на його рахунок, а також показала цьому підтвердження.

Віктор Розовий теж опублікував допис про розлучення. За словами коміка, вони з Ольгою зустрілися і разом ухвалили це рішення.

– Коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду! – написав Розовий.

Нагадаємо, що Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися у березні 2024 року. Через кілька тижнів гуморист дістав осколкове поранення голови поблизу Авдіївки. Він переніс низку операцій, а нині триває реабілітація.

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